INAH se deslinda de retiro de publicidad de la Línea 7 del Metrobús

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, se deslindó del retiro de publicidad en parabuses, conocida como mupi, de la Línea 7 del Metrobús, que corre por Reforma.

Si bien, aclaró que el INAH tiene facultades en cuanto a los permisos de publicidad en zonas de valor histórico, el Gobierno capitalino es la autoridad que debe llevar a cabo el retiro de los mupis, el cual, dijo, es necesario para dignificar los espacios patrimoniales.

“Estamos en coordinación, espero que esto se haga. Tenemos competencia para autorizar o no esta clase de publicidad y no es viable que haya anuncios luminosos de gran formato en una zona de monumentos pero no tenemos competencia para retirarla, esa le toca a quien administra los espacios de la Ciudad“, explicó.

Recalcó que el INAH realizó todo lo posible para ordenar la publicidad por la presencia de la Línea 7. Dijo que las acciones legales están emprendidas, por lo que “ya sólo falta que se haga.”

En días pasados, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que espera un resolutivo del INAH en torno al fallo de un juez federal que ordena el retiro de publicidad de la Línea 7.

En el marco de los 80 años de trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), diputados locales le urgieron la restauración de monumentos dañados por el sismo del 19-S.