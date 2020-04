Incapacidad por maternidad en línea; el IMSS facilita el trámite

Para mitigar riesgos de contraer COVID-19, se ha puesto a disposición de las aseguradas el trámite a través de la Aplicación Móvil IMSS Digital y por la página www.imss.gob.mx/maternidad

La solicitud de incapacidad por maternidad en línea ya está disponible y se otorga a partir de la semana 34 hasta la semana 40 de gestación.

Es importante que la asegurada sea trabajadora vigente y dada de alta en la UMF que le corresponde.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición la Solicitud de Incapacidad por Maternidad en línea, cuyo objetivo es preservar la salud de la asegurada, de su hijo gestante, así como la de sus familiares, al evitar que acudan a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) a realizar este trámite.

La Solicitud de Incapacidad por Maternidad en línea ya está disponible y puede otorgarse a partir de la semana 34 y hasta la semana 40 de gestación, a través de la Aplicación Móvil IMSS Digital tanto para plataformas Android como Apple, o en el sitio www.imss.gob.mx/maternidad. De esta manera, se refuerzan las medidas de salud para evitar contagios por COVID-19.

Para acceder a los beneficios de este programa es necesario que la asegurada esté registrada como trabajadora vigente, y estar dada de alta en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponde.

En ese sentido, los médicos revisarán la información que proporciona la asegurada, certificarán el estado del embarazo y otorgarán la incapacidad por 84 días y se la enviarán vía correo electrónico.

Es importante señalar que la mujer embarazada aún y cuando tenga su incapacidad, debe seguir las indicaciones médicas que ha recibido durante toda su gestación y en caso de tener síntomas de riesgos, debe acudir de inmediato a su Unidad Médica de Atención.

Datos que solicitan

Para acceder a dicha estrategia se requiere por parte de la asegurada que cuente con los siguientes datos: CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico personal, teléfono y domicilio, fecha de última menstruación, fecha probable de parto, cuenta CLABE interbancaria y banco.

En caso de que la asegurada no haya llevado su control prenatal con el médico de la Unidad de Medicina Familiar, también se le solicitará que cargue los siguientes documentos digitalizados y legibles: identificación oficial, cédula profesional del médico que llevó el control de su embarazo, nota médica o resumen clínico, e interpretación del ultrasonido (no mayor a 5 semanas).

Después de realizar la Solicitud de Incapacidad por Maternidad en línea, las mujeres aspirantes deberán estar atentas al correo electrónico que proporcionaron al hacer el trámite, ya que por este medio recibirán la respuesta si su petición procedió o no.

En caso de recibir el correo con la notificación de que fue otorgada la Incapacidad Temporal para el Trabajo por Maternidad por 84 días, la derechohabiente debe notificar de inmediato a su patrón para que éste pueda confirmar la incapacidad a través del servicio Consulta de Incapacidades para patrones.

Si la asegurada es candidata a la Incapacidad recibirá el pago de su subsidio únicamente por medio de su cuenta bancaria, previamente ingresada con la cuenta CLABE interbancaria a su nombre, para que el IMSS pueda hacer el depósito correspondiente, por lo que no es necesario que acuda a sucursales bancarias para su cobro.

En el particular de que no haya procedido el trámite, se le informará en el mismo correo electrónico que recibirá los motivos por lo que no fue posible certificar el estado de embarazo.