Incautan 2.5 toneladas de droga en Sinaloa

La Marina y FGR realizan captura de dos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El gobierno de México decomisó 2.5 toneladas de metanfetamina y 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa, informaron la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la Fiscalía informó que, derivado de ese decomiso, obtuvo la vinculación a proceso contra dos hombres detenidos con ese cargamento en el municipio de Ahome.

La FGR indicó que los detenidos son Loreto “G” y Freddy “G”, identificados por medios locales como José Loreto Gastelum Torres y Freddy Alejandro Gastelum Vega, quienes son investigados por la probable comisión de los delitos en contra de la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como transporte ilícito de hidrocarburo.

Según informes, el 29 de enero, agentes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), cumplían un patrullaje de vigilancia en la franja costera, adyacente a la Bahía de San Ignacio, municipio de Ahome, Sinaloa, cuando observaron una embarcación tripulada por dos hombres, la cual no contaba con luces de navegación.

Los agentes detuvieron la embarcación y al ejecutar una inspección, localizaron y aseguraron 956 recipientes con 2,535 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, 100,000 pastillas de fentanilo y 1,247 litros de mezcla de hidrocarburo. Además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, dos dispositivos GPS y un barco.

La Fiscalía señaló que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del fiscal federal, quien ofreció los datos de prueba para obtener el auto de vinculación a proceso del juez de control, quien les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y señaló el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos en México informó que el viernes, la Administración del Control de Drogas (DEA) de EE.UU. reportó que Gastelum Torres y Gastelum Vega fueron acusados en una corte federal de Manhattan.

“Hay una oleada de fentanilo y metanfetamina que están siendo empujadas desde México a Estados Unidos”, dijo en el reporte el agente especial a cargo de la DEA Raymond P. Donovan.

Agregó que ambos traficantes fueron presuntamente sorprendidos con las manos en la masa con más de 90 millones de dólares en fentanilo y metanfetamina.

El agente especial de laDEA dijo que los traficantes "ven oportunidades cuando aumentan las sobredosis de drogas y están tratando de inundar los mercados estadounidenses con estas drogas sintéticas, altamente adictivas y peligrosas”.

La agencia ha identificado a las organizaciones del narcotráfico mexicanas como la mayor amenaza criminal en EE.UU. y considera que todo apunta a un aumento de su poder a través de sus “corredores”, centrados en la frontera con México.

Aseguran cocaína, marihuana y cigarrillos electrónicos en aduanas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Cocaína procedente de Colombia, mariguana, cigarrillos electrónicos y una máquina para elaborar pastillas de fentanilo, fueron decomisados en diferentes aduanas del país, en coordinación con la Marina-Armada de México y la Guardia Nacional (GN), informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se decomisaron 10.4 kilogramos de cocaína que venían de Bogotá, Colombia. También en el AICM, personal de la Administración General de Aduanas (AGA), frenó el ingreso de 5.4 kilogramos de marihuana en pasta procedente de Estados Unidos. En otra acción, realizada el pasado dos de febrero con el apoyo de un binomio canino en la Aduana de Tijuana, Baja California, se logró asegurar una máquina de presión para confeccionar pastillas de fentanilo proveniente de China. En tanto que en la Aduana de Nogales, Sonora, al llevar a cabo la revisión a un tractocamión proveniente de Estados Unidos, personal de la AGA, encontró dos cajas que contenían 500 cigarros electrónicos ilegales. El SAT dijo que en todos los casos se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Destacó que con los esfuerzos entre la Marina-Armada de México y la GN, la AGA, refrendó su compromiso, en el marco del abc institucional, para bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.

Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- La fiscalía capitalina cuenta con una hipótesis en torno a los dos cargamentos de cocaína que han sido decomisados en las alcaldías Miguel Hidalgo y el más reciente, el jueves en un fraccionamiento de la alcaldía Tlalpan, que refiere que el Cártel de Sinaloa busca introducir mayores cantidades de drogas para la venta al menudeo en calles de la ciudad. De acuerdo con fuentes de la de la FGJ, esta organización criminal está cobrando mayor presencia con su mercancía, para abarcar territorio en la capital frente a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes se han involucrado con células criminales pequeñas que se dedican a la venta de drogas. Aunque no es nueva la presencia operativa del Cártel de Sinaloa en la capital de la República, los hechos más recientes han logrado constatar para las autoridades el ingreso de grandes cantidades de drogas, relacionada con las estructura de este cártel. Las fuentes refirieron que la participación actual de esta organización es como "productores", es decir, suministrar drogas a los diferentes grupos que operan en la capital. Contaron que los 803 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la cual es la base para mezclar el producto que será vendido al menudeo, tiene un valor aproximado de 300 millones 800 mil pesos, el cual fue decomisado a esta organización criminal. Este cargamento de clorhidrato de cocaína, fue hallado al interior de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Coapa Super 4, una zona residencial de clase media en donde las operaciones de este tipo podrían pasar desapercibidas, al igual que los pres integrantes del Cártel de Sinaloa, identificados como Gerardo "C" de 34 años y Carlos "C" de 57, quienes fueron detenidos el jueves. Esta casa editorial también hizo un cruce de información con una fuente federal, quien contó que la disputa en la ciudad es entre las organizaciones de Sinaloa y Jalisco; pero las operaciones no sólo se centran en el trasiego de drogas, sino en el flujo de las ganancias, en donde según un análisis de las autoridades, podrían estar usando casas de cambio para lavar dinero. Al decomiso de 803 paquetes con cocaína se suma el hallazgo de 600 kilogramos de esta droga tras la volcadura de una camioneta sobre Río San Joaquín, cargamento que agentes de investigación relacionaron enseguida con la organización de Sinaloa, en específico con las operaciones del Mayo Zambada. Según las fuentes, del hallazgo de la droga en Miguel Hidalgo, se derivó el cateo del pasado jueves en Tlalpan. Y es que las principales zonas de operación del Cártel de Sinaloa, están en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. El decomiso realizado en la alcaldía Tlalpan ligado al Cártel de Sinaloa se dio a un año de que tres integrantes de este grupo se fugaran del Reclusorio Sur.