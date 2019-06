“Increíble impunidad” a 20 años del asesinato del conductor Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque no hizo una investigación como tal del homicidio del conductor Paco Stanley, la periodista Lilly Téllez sí sacó en el año 2000 los documentales “Abusos de poder, caso Samuel del Villar”.

En ellos critica la forma en que el entonces procurador capitalino procedió en la investigación de este asesinato y los chivos expiatorios que había encontrado.

“Me metí a investigar, documentar y probar que los personajes que estuvieron encarcelados por el asesinato de Paco eran inocentes, y efectivamente lo eran, meses después de que presenté esos trabajos salieron libres y declarados inocentes“, dijo en entrevista.

Ataque a la periodista

Después del asesinato de Paco, uno de los hombres más influyentes de la televisión, la sociedad y el medio, pedían encontrar a los responsables.

Las autoridades del entonces Distrito Federal señalaron y encarcelaron a Paola Durante, Mario Bezares, José Luis Rosendo, Jorge García Escandón y Erasmo Pérez Garnica alias “El Cholo”.

En el marco de este trabajo, Lilly Téllez sufrió un atentado en el que por poco y pierde la vida.

“En primera instancia, los que estaban en prisión se asustaron porque pensaron que tenían menos posibilidades de salir de la cárcel si me habían mandado matar a mí, que estaba denunciando que ellos eran inocentes. Yo me replegué, ya no los vi, pero cuando salieron libres me agradecieron”.

Para ella, en este homicidio las autoridades quisieron lavarse las manos rápidamente y cometieron una serie de errores.

“Este es un caso muy interesante de cómo una autoridad abusa del poder, cómo crearon chivos expiatorios para lavarse las manos; fue un invento y pagaron inocentes en la cárcel”.

¿Ajuste de cuentas?

Respecto al asesinato de Paco Stanley, la política comentó que, por su experiencia, consideró que tenía los elementos de un ajuste de cuentas.

Hace 20 años viajaba en transporte público en Av. Reforma con mi novia ahora esposa, cuando se escucho por la radio la noticia que decía 🔊 "Mataron a Paco Stanley" pic.twitter.com/8aWmtsmRbh — 🇲🇽 (@twiturbe) June 7, 2019

“Me pareció un ajuste de cuentas típico del narcotráfico, no me sorprendí de que fuera en Ciudad de México, donde ha operado el narcotráfico desde hace muchas décadas, a diferencia de lo que han intentado decir algunos jefes de gobierno”.

Por otro lado, lamentó que desde entonces no hubiera culpables claros de este asesinato. “Lo que es increíble es la impunidad, yo me pregunto: ¿quién está detrás de estas cosas?”

Sobre el atentado que Lilly Téllez vivió, tampoco han encontrado un culpable, a pesar de los 19 años que ya pasaron.

“Es una gran ineptitud del gobierno, en aquel momento no hicieron la investigación correcta o tal vez le tuvieron miedo a algún cártel y por eso no lo investigaron”.

“Los que siguieron han mostrado una gran ineptitud para demostrar quién lo mató, hasta conmigo porque hasta hoy no se sabe quién me mandó matar a raíz de ese caso”.

En opinión de Lilly Téllez, no cree que la mandó matar el hoy fallecido Samuel del Villar, entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal.

“Creo que fueron enemigos de Samuel del Villar porque sabían que lo iban a culpar y que eso le pegaba a su administración”, señaló la periodista.

Un día triste

Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, era un actor, conductor de televisión y político por parte del PRI.

Participó en programas como “Alegrías de Mediodía”, “El Club Del Hogar” y “La Caravana de Ambrosio” para Televisa, haciéndose célebre con emisiones como “Pácatelas” (en el que hacían el famoso baile del “Gallinazo“) y “Una Tras Otra”, este último para TV Azteca.

A las 12 horas del 7 de junio de 1999 lo asesinaron mediante 24 disparos hacia su camioneta, de las cuales cuatro recibió en la cabeza.

El hecho impactó a la sociedad y a los seguidores del locutor, quienes no podían explicarse cómo el que horas antes condujo “Una tras otra” había fallecido.- Con información de “El Universal”