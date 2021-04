En el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, las organizaciones civiles Impunidad Cero y Justicia Justa exhortan al gobierno de México a compartir los planes de distribución de las medicinas que se implementarán este año, como se comprometió el subsecretario Hugo López-Gatell, mientras la empresa Birmex desarrolla las capacidades para realizar esta función.

Esto en particular en el contexto de que Birmex, como reconoció también el Dr. López-Gatell, todavía no cuenta con las capacidades para distribuir las medicinas que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) entregará en mayo próximo.

Ambas asociaciones además piden al gobierno mexicano informar sobre las y los funcionarios sancionados por los millonarios desvíos de recursos de Birmex que documentaron en la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, que presentaron en marzo de 2020.

Desabasto de medicinas afecta a miles de mexicanos

A continuación, el comunicado de Impunidad Cero y Justicia Justa:

El pasado 15 de febrero, Impunidad|Cero y Justicia Justa publicaron la investigación “Operación desabasto: Así se detonó la escasez de medicamentos”, en la que se explica la serie de decisiones de política pública y la falta de planeación que generaron el desabasto generalizado de medicinas, que ha afectado a miles de personas en México durante los últimos dos años.

Esta investigación revela, entre otras cosas, que el tema de distribución de medicamentos sigue sin resolverse, dado que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) no se encargará de este proceso, una vez que termine la compra consolidada de este año el próximo mayo.

A pregunta expresa, en la conferencia vespertina del 16 de febrero de 2021, sobre el plan de distribución de medicinas del gobierno de México en el corto plazo, el subsecretario Hugo López-Gatell se comprometió públicamente a conseguir los planes y compartirlos con la población, en vista de que, en su opinión, la empresa estatal Birmex “no tiene la capacidad”. Sin embargo, a la fecha no se han hecho públicos estos planes de distribución a corto plazo.

Buscan terrenos para la distribución de medicinas en México

Dos días después, el 18 de febrero de 2021, Birmex compartió un comunicado en el que especifica que están en búsqueda de predios para construir cuatro plantas de distribución en todo el país. Sin embargo, esto sigue sin aclarar el plan de distribución del gobierno de México en el corto plazo para poder distribuir la compra de medicamentos que la UNOPS entregará en mayo.

Al mismo tiempo, el pasado 25 de marzo se publicaron tres precedentes de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), sobre el derecho a la salud. En resumen, la SCJN resolvió que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad del derecho a la salud, a adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga y a probar que realizó todo el esfuerzo para utilizarlos.

Finalmente, la Suprema Corte también señaló que las violaciones del derecho a la salud se producen cuando las instituciones públicas no adoptan las medidas necesarias que derivan de obligaciones legales, e incluso reconoció que hay ocasiones en las que hay una renuencia de las instituciones para garantizar el derecho a la salud.

La no distribución de medicamentos, violación al derecho a la salud

De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte, la falta de capacidad de la empresa Birmex podría configurar una violación al derecho a la salud, lo que generaría responsabilidad legal para las y los funcionarios públicos que estén involucrados.

Por otra parte, no se ha dado seguimiento a los datos revelados en la investigación “Facturas Falsas: la epidemia en el sector salud”, publicada en marzo de 2020, en la que se documenta que la empresa Birmex es la segunda institución federal que más recursos públicos desvió entre 2014 y 2016, siento un total de 213 millones de pesos mediante 141 facturas falsas.

Estos millonarios desvíos de recursos todavía no han sido esclarecidos y no se ha identificado y sancionado a las personas funcionarias públicas involucradas en ellos. Dado que el cambio de modelo de compra y distribución de medicinas, que generó el desabasto generalizado, se hizo alegando corrupción en el anterior sistema, nos parece incongruente que no se investiguen los desvíos de la institución encomendada para distribuir los medicamentos en la actual administración.

Los planes para la distribución de medicinas en México

Por ello, este Día Mundial de la Salud, Impunidad Cero y Justicia Justa exhortan al gobierno de México a compartir los planes de distribución que se implementarán este año, mientras la empresa Birmex desarrolla las capacidades para realizar esta función.

Al mismo tiempo, ambas organizaciones piden al gobierno de México informar si ya se ha fincado algún tipo de responsabilidad a las y los funcionarios que pudieran haber estado involucrados en los desvíos de recursos al interior de la empresa estatal Birmex.

El no tener un plan de distribución pone en riesgo las compras de medicamentos realizadas por la Unops y el acceso a la salud de millones de mexicanos.

