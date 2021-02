INE reclama uso de credencial en vacunación; AMLO responde

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya alguna intención electoral o que se busque actuar “de manera ilegal y perversa” por parte de los Servidores de la Nación al solicitar la credencial de elector a los adultos mayores al momento de recibir la vacuna contra el Covid-19, pues aseguró que esto sólo se hace para identificar que las personas tengan más de 60 años y vivan en las zonas donde se aplica el biológico.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que si hay algún mal uso de esto, se castigará.

"No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense, traficar con la aplicación de la vacuna para fines electorales, eso es lo peor. Es ofensivo, y como se dice coloquialmente se dice 'sí calienta'. No somos iguales". "Si piden la credencial debe de ser para que se identifiquen los adultos mayores y que en efecto, demuestren que tiene mas de 60 años, que viven ahí, en el caso de la Ciudad de México, de los que viven en Cuajimalpa, o Magdalena Contreras so Milpa Alta que es lo que les corresponde", dijo.

INE reclama al Gobierno Federal

Ayer, marte,s el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reclamó al gobierno federal que los servidores de la nación soliciten copia de la credencial para votar con fotografía para aplicar la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.

Advirtió que este uso de la identificación ya generó quejas en el órgano electoral y ello llevará a una investigación.

Ayer se llevó a cabo un encuentro entre autoridades del INE y la Secretaría de Gobernación para coordinar trabajos en el marco del proceso.

En otros tiempos

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que si "alguien se pasa de abusivo" se tiene que castigar "sea quien sea" pues indicó que en su gobierno no se toleran estas prácticas "ya estamos en otros tiempos".

"Ya no se llevaban a cabo estas prácticas, y si quedan vestigios, malas costumbres, se tienen que ir terminando. Sí han cambiado las cosas", dijo.

El presidente López Obrador aseguró que su movimiento viene de una lucha democrática y que por convicción se seguirá oponiendo al uso de la manipulación electoral por medio de la entrega de programas sociales.