Influencer de Monterrey, con coronavirus en Utah

MONTERREY.- El regiomontano Enrique Gómez Junco fue diagnosticado con coronavirus, luego de unos estudios realizados en Utah, por lo que permanece aislado en Estados Unidos.

Conocido como “Kike” Gómez Junco el joven es popular en redes sociales. A través de unaa historia de Instagram informó haber dado positivo a un test de Covid-19.

El joven es hijo del empresario Enrique Gómez Junco Blanq-Cazaux, especializado en soluciones de eficiencia energética para el alumbrado público. También es novio de la modelo Mallory Caballero, quien a finales de 2017 tuvo un noviazgo con el actor Vadhir Derbez.

“Ayer (miércoles 11 de marzo) me confirmaron coronavirus, me encuentro muy bien y estaré informando cómo avanza el tema. Por favor, cuídense; tomen todas las precauciones. Estoy bien, no se apaniquen”, expresó.



Gómez Junco se encuentra aislado, en una habitación, en la ciudad de Park City, uno de los principales centros turísticos de Utah y ubicada al noreste del estado.

De acuerdo con información de su pareja, Mallory Caballero, ambos hicieron un viaje de placer a dicho destino estadounidense, cuando su novio comenzó a experimentar síntomas del coronavirus, como tos y dolor de cabeza.

Gómez Junco es residente de San Pedro Garza García, municipio metropolitano de Nuevo León, en donde habita el primer paciente confirmado con coronavirus en la entidad, quien se encuentra aislado en su domicilio.

