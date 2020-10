Influencer defiende a maestro que se burló de alumno con Asperger

MONTERREY.- El influencer José Daniel Borrego le manifestó total apoyo al profesor que se burló de un alumno con Asperger en Nuevo León y argumentó que a los jóvenes que se sienten indignados "les falta carácter".

A contracorriente de las expresiones y muestras de indignación por la forma en que el maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) trató a sus alumnos, especialmente a un joven con síndrome de Asperger, a quien llamó "pinche burro", y expresó "ese güey va a necesitar que le extirpen el cerebro", el influencer le manifestó total apoyo y argumentó que a los jóvenes que se sienten indignados y ofendidos por la forma en que actuó el profesor universitario, "les falta mucho carácter para enfrentar el mundo real donde eso es lo menos que van a experimentar en el mundo laboral".

Influencer apoya al profesor suspendido

José Daniel Borrego, quien se ha caracterizado por sus posturas de derecha, publicó un video para apoyar al profesor César Augusto Leal, que fue suspendido temporalmente de la UANL al viralizarse en redes sociales la forma en que regañó y maltrató verbalmente a sus alumnos de tercer semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), al impartir una clase a través de plataformas digitales.

"Pues bueno, puede ser impopular mi opinión; pero todo mi apoyo al profesor de Fime que está siendo atacado y juzgado en redes sociales y en internet, por ser un poco rudo con uno de sus alumnos en el momento que le muestra un proyecto parte de sus asignaturas", dijo Borrego.

"Miren, creo yo que no está sujeto a debate que generación tras generación cada vez los alumnos son más frágiles que los anteriores, ya no les gusta que los cuestiones, ya no les gusta que los presiones, ya no les gusta que les cuestiones su capacidad, tú tienes que pensar que todos son muy capaces, que todos son muy hábiles, porque pobrecito, se va a ofender el muchacho de veintitantos años", señaló el aludido.

Agregó que en el sistema educativo mexicano hasta la secundaria ya no se prueba a los niños y así van migrando hasta universidad; "el maestro tiene que ser extremadamente tolerante y lo más grave del asunto es que estamos hablando de facultades de ingenierías".

