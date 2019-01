Informa de posible quebranto a Pemex

Rocío Nahle dice que investiga una venta de plantas

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que ya se tiene información sobre la venta de plantas de hidrógeno de Pemex y se informará a la Secretaría de la Función Pública para la investigación, además de que seguramente la Auditoría Superior de la Federación en su cuenta de revisión de 2018, podrá informar al respecto.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, señaló que “estos son parte de los quebrantos que se hicieron a la empresa, porque esas plantas eran de Pemex”.

Rocío Nahle abundó que “se tiene todo un articulado de que era necesario, de que iba a tener mejor calidad, de que con esto se iban a evitar paros programados y no es cierto, es una planta que nació con ello”.

La funcionaria refirió que en el caso de la planta de Madero, el contrato de compra-venta fue entre Pemex Transformación Industrial y Linde Hidrógeno, se formalizó a través de un proceso de adjudicación directa.

Abundó que para el proceso de selección del comprador de la planta, la dirección corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex subcontrató a la empresa Aclara para la evaluación y estudio del mercado, y que el precio de compra fue de 31 millones 893 mil, más el IVA.

La funcionaria federal abundó que se está se están presentando a la Secretaría de la Función Pública, los datos que se tienen.

En el caso de la refinería de Tula fue un contrato de compra-venta de la planta de hidrógeno entre Pemex Transformación Industrial y Air Liquide Mexico, se formalizó mediante un proceso de adjudicación directa para el proceso de selección del comprador de la planta, quien fue Air Liquide, empresa francesa.

La Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex subcontrató a la empresa AT Kearney para la evaluación y estudio del mercado, y el precio de la compra fue de 51 millón 526 mil millones de dólares más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Mientras en el caso de la refinería de Cadereyta, agregó Rocío Nahle, se había hecho el mismo proceso, “pero no les dio tiempo, no firmaron, porque el gerente de la planta tiene que firmar, no firmó, los trabajadores no firmaron la entrega”.

“Y a pesar de que se hizo todo el proceso, la última parte que fue el acuerdo, o sea, pagar para que la planta se rehabilitara, era parte del acuerdo, la tenían que arreglar y entregar, no se hizo, y por eso Cadereyta no se entregó”, dijo.

Por su parte, el comisionado general de la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez, aseguró que con psicólogos y expertos trabajan en una labor de restablecimiento emocional de la población en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, luego de la explosión registrada en esa zona la semana pasada.

Precisó que se ha logrado mantener la seguridad perimetral en la zona para evitar riego de accidentes, además de que recibieron información de la población sobre la existencia de 14 tomas clandestinas de ductos de Pemex en inmediaciones de esa población.

Abundó que la población los llevó donde se encontraban las tomas para inhabilitarlas y se dio vista a seguridad física de Pemex y al Ministerio Público Federal, además de que se procedió a asegurar las tomas sin que se registraran fugas de combustible ni baja presión.

A la conferencia también asistió Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, periodista asesinado en Sinaloa, y demandó que no se descarte ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de su esposo.

Al ser invitada por el presidente López Obrador a pasar al frente, añadió que no le importa de qué organización criminal se dio la orden, sino que la nueva Fiscalía General haga su trabajo y profundice más en las investigaciones, que sea rigurosa y exhaustiva.

Sostuvo que: “está claro que lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó”, por lo que exigió la verdad, justicia y castigo para los asesinos materiales e intelectuales del periodista.

Al respeto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero precisó que el Gobierno de la República está empeñado en hacer justicia y atender manifestaciones y no se descarta ninguna línea de investigación y todas serán agotadas hasta encontrar al responsable del asesinato de Javier Valdez.

Agregó que se tiene el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia y el castigo de los responsables de este y otros crímenes de periodistas, y están convencidos que el ejercicio de libertad de expresión y garantías de derecho a la información son la base de una democracia plena y representativa.