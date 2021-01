Ingerir dióxido de cloro te hará perder tu seguro; advierten aseguradoras

Debido a que más personas están ingiriendo dióxido de cloro, con la falsa creencia de que "previene" las complicaciones del Covid-19, varias aseguradoras han advertido que las complicaciones de salud derivadas de estos “remedios” no serán considerados entre los Gastos Médicos Mayores.

Seguros Monterrey New York Life, citado por Proceso, informó que al no ser considerado como medicamento, no será cubierto como parte de la póliza.

El dióxido de cloro no es un medicamento

Captura de pantalla del comunicado emitido por Seguros Monterrey Nuevo York Life

El mismo comunicado informa que, al no ser considerado un medicamento expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o autoridades sanitarias, no podrán ser cubiertas por el seguro.

Por su parte, GNP seguros también lanzó un comunicado respecto a sus políticas en el uso del dióxido de cloro y otros tratamientos que no cuenten con regulación médica. La aseguradora es clara al pedir a sus clientes que no se automediquen.

A #ClientesGNP y #AgentesGNP les compartimos respuestas a preguntas frecuentes referentes al uso de dióxido de cloro u otros tratamientos no indicados por expertos. NO SE AUTOMEDIQUEN. Cualquier duda llame a Línea GNP 5552279000-8 y nuestros doctores de #MédicaMóvil le orientarán pic.twitter.com/GQ6r0jfokc — GNP Seguros (@GNPSeguros) January 22, 2021

“Todos los casos en los que se haya utilizado cualquier sustancia o tratamiento experimental se revisarán de manera puntual. Sin embargo, es importante enfatizar que dado que el dióxido de cloro puede resultar altamente tóxico si no se aplica de manera adecuada con indicación y supervisión de un médico especialista, no se cubrirán los efectos o complicación derivados del consumo de dicha sustancia”, señala el escrito.

Indicó que, en caso de que un análisis demuestre que el paciente (o su cliente) utilizó dióxido de cloro como “preventivo” ante el Covid-19, la aseguradora “no se hará responsable de las complicaciones causadas por su consumo”.- Con información de Proceso.