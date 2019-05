“Injusto” condonar impuestos

AMLO propone un instituto para devolver lo robado

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que renunciará a su facultad de condonar impuestos y aseguró que nadie será beneficiado con esta medida en su gobierno.

“Se van a terminar las condonaciones de impuestos y ya estamos terminando la investigación de cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal”, anunció ayer el mandatario federal.

En su conferencia, López Obrador consideró “injusto” que mientras que el “pueblo raso” paga impuestos, un “grupo selecto y privilegiado” pudo dejar de hacerlo.

Detalló que está entre las facultades del presidente condonar impuestos.

“Pero voy a renunciar a esta facultad y durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos. Y aclaro, no es lo mismo condonar que devolver” impuestos, indicó el morenista.

Así, señaló que la condonación de impuestos iba tradicionalmente dirigida a “privilegiados y allegados por el régimen”.

Según explicó, durante el gobierno de Vicente Fox se creó el instituto de transparencia. Sin embargo, paradójicamente, una de las primeras decisiones de este organismo fue reservar información sobre la condonación de impuestos.

Explicó que esta reserva de información vence precisamente en 2019 y, aunque algunos condonados ya se han amparado para proteger sus datos, se podrá dar a conocer la mayoría de beneficiados por esta medida.

“Voy a renunciar a esta facultad con un decreto primero. Y luego, en septiembre, que envíe la Ley de Ingresos para el año que viene, se eliminará”, indicó.

En su conferencia, López Obrador defendió una vez más su decisión de otorgar ayudas directas en lugar de usar intermediarios como ONG.

“Una organización no gubernamental es esto, el que busca financiación de empresa, sociedad civil y organismos internacionales, pero no del Gobierno”, opinó.

Aseguró que algunas entidades civiles fungen como empresas con sueldos, viáticos y asesores, y por ello el apoyo gubernamental no llega, o lo hace de manera muy reducida, al pueblo.

“Pero aclaro, que no todos son iguales. Pero por lo pronto, se detiene” la ayuda a través de intermediarios, concluyó.

Nuevo instituto

Al ser preguntado sobre cómo financiará sus programas sociales y sus campañas de sensibilización contra el consumo de drogas, López Obrador sostuvo que “el problema de México es la corrupción y no el presupuesto”.

En ese sentido, anunció la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, un organismo que se encargará de gestionar el dinero, las propiedades y los automóviles confiscados a políticos corruptos y al crimen organizado.

El presidente estimó que durante este año, este organismo acumulará recursos por valor de 1,500 millones de pesos, que serán utilizados para la financiación de programas sociales.

Por último, el presidente descartó cualquier intervención del excandidato priista José Antonio Meade en la negociación para el acuerdo de refinanciar la deuda y aumentar dos créditos de Pemex con el banco HSBC.

“Es una negociación que como se dijo ayer (lunes) se llevó como cuatro meses antes de que se nombrara a Meade, consejero de un banco. No sé exactamente qué cargo, pero sí fue mucho antes. No tiene nada que ver. Además, es una situación, es un trato institucional, o sea, no fue eso”, respondió.

López Obrador también criticó que, una vez que firmó el acuerdo para el refinanciamiento de la deuda de Pemex con tres bancos, sus adversarios llamaron a la calificadora Moody’s para opinar sobre la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

“Se aumenta el monto (del refinanciamiento y dos créditos) a ocho mil millones de dólares, lo que pasa es que nuestros adversarios inmediatamente fueron a buscar a Moody’s para que opinara sobre la refinería y ya declararon que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota, o sea, la contraparte”, dijo.

Ante esto, el presidente López Obrador aclaró a Moody’s que la refinería de Dos Bocas solo costará ocho mil millones de dólares.

“Es un desafío. A ver, vamos a demostrarles que se pueden hacer mucho mejor las cosas con menos tiempo, con menos recursos. Por eso es importante aceptar estos planteamientos”, indicó.

Reunión Richard Gere

Andrés Manuel López Obrador recibió la visita del activista y actor Richard Gere.

Foto conjunta

En Twitter, el presidente informó sobre el encuentro y publicó una imagen con el actor con el siguiente mensaje: “Recibí al actor Richard Gere cuyo principal papel en la actualidad es la defensa de los derechos humanos”.

Confusión

Denise Dresser confundió al actor con Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT, y le pidió a AMLO que lo investigara por el socavón en el paso exprés. Después admitió su error y se disculpó.