Inoperable y sin sanciones la ley que prohíbe las corridas de toros y pelea de gallos

CANCÚN.— Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, reconoció ante un grupo de toreros y galleros de Benito Juárez; que se reunió con él en las oficinas del Congreso del Estado en Cancún, que los diputados no consideraron sanciones ante la Ley de Bienestar y Protección Animal, de modo que “sería inoperante”.

Los diputados locales se reunieron por separado con activistas y organizaciones a favor de que se mantenga la ley pro animal; y con ganaderos y promotores de corridas de toros y pelea de gallos, quienes piden que se derogue la polémica norma.

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, tras reunirse con grupos taurinos y galleros. Foto de Cortesía

El empresario de toros Jorge Ávila y el matador Amado Luna, director de la Escuela Taurina de Cancún, se manifestaron a favor de las fiestas taurina y gallística porque: “son nuestro modo de vida y son fuentes de empleo, además de temas muy discutidos por grupos (pro defensa de los animales) que sin pleno conocimiento se pronuncian por prohibir las tradiciones y la cultura”.

Además, coincidieron en que “los toro de lidia y los gallos de pelea son criados para dar su vida en ruedos y palenques y, en ambos casos, no son comestibles debido precisamente a la forma en que son criados”.

Sin sanciones

Martínez Arcila les preguntó “cuál sería la sanción para alguien que organice una corrida de toros” y él mismo respondió que ninguna, porque no hay sanción. La autoridad no puede sancionar algo porque, si la ley no lo faculta, no puede aplicar una multa o lo que sea.

“Además, el tema del reglamento no es algo que un ayuntamiento pueda hacer, a menos que en la ley ya esté considerado, y tampoco lo está, no se contempló”, explicó en su intervención el presidente de la Gran Comisión, quien recordó que un reglamento no puede estar por encima de la ley ni sustituirla.

“En el reglamento no podría definir lo que es una corrida de toros porque eso lo debí haber hecho en la ley, y ésta establece los puntos generales y es un marco para cuando se haga el reglamento. Si se sale del marco, empieza a asumirse como la ley, y no puede estar por encima de la misma”.

El legislador aclaró que esa ley aún no está vigente, porque no ha sido publicada, y en ese sentido dijo que entiende que no le pueda gustar a algunos, pero si mañana se publica la gente pensará que “se le está viendo la cara”; porque acudirán a denunciar que alguien la viola y no podrán hacer nada porque no se consideraron sanciones.

Violación a la constitución

Según quienes gustan de la fiesta taurina y las peleas de gallos, se violenta el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirman que tampoco se consultó la medida con la población, principalmente la indígena.

El artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación y asegura su bienestar; así como también su identidad, costumbres y lenguas. También protege sus derechos normativos dentro de la comunidad, su patrimonio y garantiza impulsar su desarrollo en materia de educación e infraestructura y asegurar sus derechos.

Los inconformes señalaron que con la Ley de Bienestar Animal se está destruyendo la cultura de los pueblos indígenas con una ley arbitraria y se dijeron confiados en que se dará marcha atrás a la legislación, a la que consideraron absurda.

Activistas, en favor de los animales

Asistieron a la sede del Congreso los legisladores Eduardo Martínez Arcila, Eugenia Solís Salazar y Yanina Rosado Ibarra; del lado de quienes están a favor de la ley veterinarios, sicólogos e integrantes de organizaciones civiles, quienes defendieron la ley porque “combate la violencia contra los animales”, dijeron los activistas.