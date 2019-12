Inquietud por el Tren Maya

Líderes indígenas participan en la consulta popular

TEPEAPA (EL Universal y Notimex).— Ayer se llevaron al cabo siete asambleas regionales consultivas en los estados de Yucatán, Chiapas y Campeche sobre el proyecto de desarrollo del Tren Maya en las que los pueblos indígenas ubicados en la zona emitieron sus ideas y propuestas sobre el plan.

Hoy se efectuarán otras siete asambleas en Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Líderes indígenas y ecologistas consideran que faltan datos para decidir si el proyecto es bueno y viable, pues no se cumplen los protocolos y faltan estudios y análisis de impacto.

Sebastián López Vázquez, director de Pueblos Indígenas de Calakmul, dice que está a favor del proyecto, pero que tiene dudas. “Sabemos que cuando se abre una línea hay muchas cosas que nos afectan, que nos dañan”.

El ejidatario chol comenta que en el último año la gente de las 84 comunidades de la zona no sabía del proyecto.

“No les han dado información en todo el año y es que la necesitamos, para conocer los beneficios y lo malo del proyecto”, dijo.

“En la consulta no vamos a decidir si el tren va o no, pero cuando les hacíamos una pregunta medioambiental o si tenían los permisos, sobre el proyecto, no respondían”, agregó.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó en redes sociales que las asambleas buscan garantizar el derecho de las comunidades a decidir.

Luis Felipe Mora Hernández, alcalde de Calakmul, indicó que una de sus preocupaciones es el paso del Tren Maya por una reserva. “Tenemos una gran incertidumbre, no hay certezas. Se rumora que van a pasar las vías por dónde van los postes de alta tensión”, expresó.

Desde el 15 de noviembre se convocó a autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de influencia del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, así como a la ciudadanía en general de dichos estados.

A través de su cuenta de Twitter, el INPI señaló que con una ceremonia tradicional ch’ol se inició la Asamblea Regional Consultiva en Palenque, Chiapas. En la asamblea de Tixpéhual participaron 216 personas; en Chichimilá, 313, y en Tunkás, 298, entre autoridades y líderes indígenas. En Tenabo, Campeche, se reunieron 285 hombres y mujeres. Hoy se realizarán otras siete asambleas en Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Síguenos en Google Noticias