Insiste en que hay corrupción

Responde López Obrador a una asociación crítica

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, ejercerá en todo momento su derecho de libre expresión, luego de las manifestaciones de una asociación de abogados que piden que no toque ese tema de forma abierta.

“Hago uso de mi derecho (…), ni modo que me vayan a callar y ya no voy a poder hablar”, resaltó el Ejecutivo federal en conferencia, donde dijo que entre más le impidan hablar, será cada vez más claro contra aquellos “corruptos” que están molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Aquí (en la conferencia mañanera) podemos denunciar, porque además hay libertad plena, pero va a hacer la autoridad competente porque no es aquí un tribunal, o sea, eso corresponde a las autoridades hacer la investigación, pero se toma nota, sí es importante que aquí se den a conocer todas estas cosas”, remarcó.

Ello, luego de la campaña para presentar amparos contra la construcción del aeropuerto militar de la Ciudad de México. “Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; “pues hago uso de mi derecho de manifestación”.

“Un negocio”

“Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar voy a ser más claro. Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están inconformes, porque no pudieron consumar la transa”, abundó López Obrador.

El presidente precisó que la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, significaba tanto como hacer un aeropuerto en medio de un océano, incluso, expuso, estudios recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportan que ese lugar se hunde en promedio, medio metro por año, “era un negocio lucrativo”.

“(Sus promotores) quedaron molestos, no se resignan a que ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y que puedan pararlo con procedimientos judiciales, con amparos. Y son personas vinculadas a los que no nos ven con buenos ojos”, finalizó.