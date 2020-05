Insistirán en medir “la riqueza”

Morena sugiere que el Banxico sea la alternativa

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, dijo que si no gusta que sea el Inegi la institución que mida la concentración de riqueza en el país, entonces que lo haga el Banco de México, “el caso es no dejar ya de medir las grandes fortunas”.

“Si no quieren que sea el Inegi, yo creo que el Banco de México, pero lo que ya no podemos es dejar de medir la concentración de la riqueza, las grandes fortunas y no puede seguir siendo medida solo por las publicaciones de Forbes o por las revistas del corazón, que dan cuenta de las bodas, de los lujos, no”, afirmó.

Ramírez Cuéllar participó en el webinar “¿Y después del Covid-19, qué?”, que organizó la Concamin y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C (IDIC). Ahí expresó que si bien el Inegi ya realiza encuestas de ingreso-gasto, mide el bienestar de manera subjetiva, incluso, mide actualmente las características de los ingresos de la clase media.

“Lo que queremos (…) es que tenga un mandato constitucional y es un mandato constitucional para darle fuerza a un fenómeno que está generando muchísima inestabilidad, rompimiento de sociedades enteras, una gran perturbación en los sistemas democráticos, que es el problema de la desigualdad y que es el de la concentración de las riquezas y de las grandes fortunas”, expuso.

Insistió en que no se trata de que la autoridad que se designe para medir la riqueza entre a las casas, tampoco de que se den a conocer los patrimonios de cada familiar, “es simple y sencillamente hacer lo que el Coneval ya lleva al cabo: elaborar un diagnóstico y derivar en conclusiones”.

“Poder acceder a las cuentas del SAT y las bases de datos, de tal manera que a partir de sus conclusiones podamos determinar políticas públicas, para reducir la gran desigualdad que en estos momentos existe en nuestro país”, indicó.

“Debe mantenerse”

Ante el debate sobre mantener la medición del Producto Interno Bruto (PIB) en México o diseñar otro tipo de indicadores, el director general de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, Gabriel Casillas, dijo que debe mantenerse ya que se trata de una medida objetiva y puede complementarse con otro tipo de índices.

“Considero que el PIB no puede entrar en desuso, tiene que seguirse midiendo, porque es justamente una medida objetiva y de fácil comparación en el tiempo y a nivel mundial; además en México el Inegi hace un esfuerzo excepcional para medir el PIB cumpliendo con los más altos estándares de la Oficina de Estadística de la ONU a pesar de las dificultades de medición que presenta una economía como la de nosotros, con alto nivel de informalidad”, declaró el analista en un podcast.

Desde la semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que se elaborará un nuevo índice que mida el bienestar de la población —alternativo al que mide el PIB— y en el que, entre otros parámetros, se incluirá el grado de felicidad de los mexicanos.

Conceptos

La Concamin anunció que en noviembre discutirá la política industrial y de desarrollo.

Consecuencias de la crisis

En el foro, los líderes empresariales señalaron que la crisis por el Covid-19 hará que el número de pobres en el país se incremente de 62 a 68.5 millones de personas.

Recursos necesarios

Para la Concamin, el gobierno federal necesitará 400 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para afrontar esta situación sanitaria y económica.