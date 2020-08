Instagramer exhibe a su agresor: ''recibí patadas 33 días después de parir'

View this post on Instagram

El día 28 de Abril nació Martinna, el día 2 de Junio estaba en el MP presentando una denuncia por lesiones, 33 días después del parto recibí patadas en el piso donde se quedaron marcados los zapatos de la fuerza que me impactó, recibí golpes en la cara, incluso me escupió antes de abandonar el hogar. Ahora estamos en procedimientos legales, pero su apoyo me ha servido mucho, sé que no soy la única y que varias de nosotras aún están en mi situación del 2 de junio, sin demandar por miedo o por impotencia, les pido su ayuda, hay mucho más atrás de esta golpiza, las redes son un micrófono muy fuerte y más ahora que me están intentando silenciar. Ayúdenme a etiquetar gente que se solidarice de la circunstancia para que sepan que no solo soy yo, #SomosMuchas y no más violencia.