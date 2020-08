Instagramer recibe apoyo, mientras Monserrat aún teme por su vida

CALIMAYA.- Monserrat González es otra víctima de violencia de genero, según compartió a través de redes sociales, donde pidió ayuda luego de que su expareja la agrediera.

Vecina de Calimaya (Estado de México), su situación es similar a la denunciada esta misma semana por la instagramer Melissa Suárez; la diferencia es que a Monserrat ninguna autoridad le ha brindado ayuda.

El lunes de esta semana, a través de su cuenta de Facebook, Monserrat denunció que el 21 de agosto su expareja ingresó a su casa por la fuerza, destrozó la puerta, la golpeó, la amagó con un cuchillo, intentó asesinarla y después huyó.

"Me sacó del baño, me golpeó. El cuchillo no lo puedo mostrar porque fue lo que me dijeron las autoridades", narró.