Intentaba no reírme, afirma el nuevo secretario de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre el vídeo de la presentación de Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario de Hacienda, el funcionario afirma que “intentó ser cuidadoso” en sus expresiones.

En ese material el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propone como sucesor de Carlos Urzúa Macías. Sin embargo, el nuevo secretario se veía con gesto nervioso y preocupado, lo que se viralizó.

Te puede interesar: La expresión de Arturo Herrera en vídeo con AMLO “desata” los memes

Risas y nervios

“Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida pública pasada me hicieron una acusación: me dijeron que me reía demasiado; en particular, que cuando tenía una presentación con los medios no paraba de sonreír”.

“Ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso”, destacó Herrera Gutiérrez durante una conferencia de prensa.

Arturo Herrera Gutiérrez, Titular de @Hacienda_Mexico, asegura que trata de ser cuidadoso en frente de medios de comunicación, señala que en el nombramiento que realizó el presidente @lopezobrador_ solamente trató de transmitir seriedad. pic.twitter.com/BuQtsCqOj7 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 10, 2019

Te puede interesar: Carlos Urzúa renuncia a la Secretaría de Hacienda por desacuerdo con el gobierno

“Entonces, el cariz que tenía en el video que hizo el Presidente era como un reconocimiento (…)”, apuntó. “Lo que yo estaba tratando nada más era transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda“.

El también exsecretario de Finanzas de Ciudad de México destacó que “suele hacer bromas cuando hace ruedas de prensa”, afirmando que le han acusado de ello en el pasado.