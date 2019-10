Intentan controlar fuga de gas LP en Tepeaca, Puebla

PUEBLA.- Personal de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) instaló dispositivos en el ducto para reducir la presión de una fuga de Gas LP, registrada desde la mañana del pasado sábado en el municipio de Tepeaca.

En el lugar trabajan elementos de la Coordinación Nacional y Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, Policía Federal y de la Cruz Roja.

Atribuyen fuga al huachicoleo

A través de sus redes sociales, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla señaló que hace unas horas realizó el incendio controlado de la fuga de Gas LP, registrada en la localidad de San Pedro La Joya.

Cabe destacar que especialistas de Pemex señalaron que una vez que el incendio controlado cumpliera su función, se podían iniciar los trabajos de control de la fuga así como el posterior sellado del ducto.

En la zona no hay viviendas en riesgo, por lo que no hubo registro de evacuaciones tras la alerta, la cual se recibió hace poco más de 24 horas, en donde las autoridades no han informado si la fuga se debió a posible “huachicoleo”.