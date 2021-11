PIJIJIAPÁN, Chiapas.- El sacerdote Heyman Vázquez Medina acusó que elementos de la Guardia Nacional y de Migración (INM) intentaron detenerlo por apoyar a mujeres y niños migrantes que necesitaban atención médica.

El religioso precisó que el fallido intento de detención ocurrió cuando los trasladaba al hospital regional, informa "El Universal".

¿Cuándo intentaron detener al sacerdote?

Los hechos se registraron luego de que el responsable de la iglesia San Francisco de Asís, de Huixtla, acudió a llevar agua a los integrantes de la caravana "Por la Justicia, Paz y Libertad del Pueblo Migrante".

Se encontró a un lado del tramo de la carretera Echegaray-Pijijiapán a mujeres con sus hijos de brazos con deshidratación y golpes de calor, así como con tos, diarrea y fiebre.

"La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, como siempre con prepotencia, me atravesaron sus carros en la carretera y amenazaban con llevarme al Ministerio Público porque llevaba a las mujeres y los niños migrantes en mi camioneta", explicó.

Acusa abusos contra los migrantes

Sin embargo, abrió las puertas de la iglesia en Huixtla para que los migrantes pudieran descansar en su paso por esta ciudad y evitar su detención.

"No les tengo miedo y tampoco me amedrentarán; llevo a los niños porque necesitan atención médica. Ustedes no se las ofrecen", dijo el sacerdote a los agentes.

También cuestionó el silencio de organismos defensores de derechos humanos ante abusos y vejaciones de Migración y la Guardia Nacional.

Agresión de la Guardia Nacional a migrantes

Como informamos, el pasado domingo elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes en Chiapas, lo que dejó como saldo un muerto y cuatro heridos.

Para entender mejor: Guardia Nacional reconoce delito contra migrantes en Chiapas

Los policías que participaron en la agresión quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron a las 01:40 horas, cuando elementos de la GN reportaron que un grupo de tres vehículos realizó maniobras en el ejido Echegaray y evadió el puesto de seguridad ciudadana "Huixtla".

Por ello realizaron patrullajes en busca de los vehículos y en un camino de terracería encontraron una camioneta cuyo conductor no se detuvo e intentó embestirlos, de modo que accionaron sus armas.