Interjet vuelve a cancelar

Pasajeros varados en aeropuertos de Mérida y Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (EL Universal).— Interjet suspendió ayer sus vuelos sin previo aviso a sus clientes con la promesa de reanudar operaciones la siguiente semana, lo que generó molestias de los viajeros que quedaron varados.

En su cuenta de Twitter, la pasajera @PauChaveez comentó que la aerolínea canceló su vuelo en el aeropuerto internacional de Mérida una hora antes de la salida programada y será hasta mañana cuando se podrá reanudar su vuelo.

“Amigos no vuelen con @interjet, me acaban de dejar en Mérida y me avisaron que se canceló mi vuelo hace una hora (yo salía 12:30) y que hasta el lunes, pero que ellos ni me van a hospedar en ningún lado ni me pueden volar con alguien más, ósea que es mi problema y no de ellos”, expuso la afectada en su cuenta.

Otro usuario identificado como Carlos Amaro acusó que se le notificó hacia el mediodía la suspensión de su vuelo por Interjet desde Cozumel y se le cambió por uno desde Cancún.

“Me acaban de hablar hace 20 min para decirme que se canceló de nuevo el vuelo, me dejaron en Cozumel , me cambiaron el vuelo para hoy pero de Cancún y ahora que no hay vuelos hoy, hasta el miércoles”, denunció.

Hace algunas semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a los consumidores del riesgo que representa comprar boletos de Interjet, pues la aerolínea no puede garantizar su servicio debido a su situación financiera.

Hasta el cierre de esta edicipon, el área de Relaciones Públicas de la aerolínea no tenía información oficial sobre la cancelación de vuelos este fin de semana.