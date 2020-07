Internautas viralizan a Carlos Marín tras llegada de Emilio Lozoya

MÉXICO.- Esta mañana causó polémica la presunta llegada de Emilio Lozoya al Reclusorio Norte, pues aunque algunos medios de comunicación siguieron a un convoy policíaco en el que supuestamente se trasladaba al exdirector de Pemex, al parecer se trató de un montaje.

Ante la especulación, los internautas realizaron comparaciones del “Falso Lozoya” con el periodista Carlos Marín, enfatizando su parecido físico con el hombre a bordo de la camioneta que llegó al Reclusorio Norte.

A mí no me engañan ese es Carlos Marín. pic.twitter.com/OvSddhD7GV — Tatianotzin Oficial (@tatianotzin) July 17, 2020

De acuerdo con Animal Político, Emilio Lozoya ya está en México pero aún no enfrentará a la justicia, pues primero lo trasladaron a un hospital luego de que se le diagnosticó anemia y problemas en el esófago.

Un médico particular realizó una segunda revisión en la que encontró los síntomas, por la petición de la familia.

Diversos medios de comunicación aguardaron en la madrugada afuera del hangar de la FGR en el Aeropuerto capitalino, para que saliera el convoy de autoridades con el exfuncionario.

Se reportó que aunque sí salió un convoy de camionetas con un hombre escoltado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hacia el reclusorio, no se trataba del traslado de Lozoya Austin, informó Animal Político.

Alguien sabe por qué Carlos Marín está arrestado? pic.twitter.com/0AGWYJJ5m5 — @AbrahamChilleta (@abrahamchilleta) July 17, 2020

AMLO pidió a la FGR que informe sobre el proceso

Para no caer en conjeturas o en especulaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) a que informe, cuidando el debido proceso, el desarrollo que tome el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien está involucrado en el escándalo Odebrecht.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Sexta Región Militar en Manzanillo, Colima, el titular del Ejecutivo federal pidió que se informe de los detalles de este caso para garantizar el derecho de la población a la información.

"Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos están escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal, alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general, cuidando lo que se llama el debido proceso. Sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informara a todo el pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando desde luego el debido proceso. Y agregó: "Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos".

"Para no caer en contradicciones, vamos a pedirle respetuosamente al fiscal a que informe porque esto tiene que ver con la puesta en práctica del procedimiento de una institución autónoma. Yo sin mentirles llevo cinco meses que no habló con el fiscal ni por teléfono. Llevó cuatro, cinco meses sin hablar con el fiscal".

¿De qué se acusa a Emilio Lozoya?

El vuelo que trasladó al exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, al estar implicado en el caso de sobornos de Odebrecht y la empresa Altos Hornos, aterrizó poco antes de las 1:00 horas de este 17 de julio en la Ciudad de México.

Lozoya podría presentar vídeos que muestran a políticos recibiendo sobornos para apoyar la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto.