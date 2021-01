Intuban al cardenal Norberto Rivera; ya recibió la extremaunción

MÉXICO.- Norberto Rivera Carrera, el cardenal emérito de México, fue intubado y este lunes recibió la extremaunción, aseguró el sacerdote Hugo Valdemar Romero, quien fuera su vocero.

“El cardenal ingresó por Covid al Hospital Mocel, pero debido a que se agravó su estado de salud se le tuvo que cambiar a otro hospital, del que prefiero omitir su nombre para mantener la privacidad del cardenal. Actualmente ahí permanece en terapia intensiva, sedado e intubado”, expresó en una entrevista con la agencia Apro.

Valdemar manifestó que Rivera tiene serios daños en los pulmones y que su saturación de oxígeno es muy baja, llegó hasta el 40 por ciento. También acusó a la Arquidiócesis Primada de no costear los gastos médicos de Rivera ni darle apoyo espiritual.

Un diagnóstico "esperanzador"

A pesar de que lo intubaron, su pronóstico es "esperanzador" aseguró el sacerdote Hugo Valdemar Romero.

"El diagnóstico de hoy es bueno, sigue en terapia intensiva, intubado, pero hoy respondió muy bien y esperamos que mejore, hoy nos dieron un pronóstico muy esperanzador y confiamos en que va a superar esta enfermedad” dijo.

Deben responder por sus gastos

Con respecto a los gastos médicos del cardenal Norberto Rivera Carrera, el sacerdote Valdemar explicó que todos los sacerdotes cuentan con un seguro médico, pero además, las diócesis deben responder por estos gastos, en especial por tratarse de un obispo.

"En este caso es la Arquidiócesis de México quien debe responder, más cuando se da una situación de emergencia y al momento no se ha dado respuesta o noticia acerca de que se harán cargo, esperamos que al dar a conocer la noticia se acerquen y también aclarar que no es el cardenal Carlos Aguiar quien no se ha querido hacer cargo, dentro de la Arquidiócesis hay áreas que deben resolver este tipo de cuestiones".

El sacerdote Hugo Valdemar agradeció el apoyo de todos los fieles que han preguntado por la salud del arzobispo emérito e incluso han querido donar recursos para el beneficio de su salud.

"Agradecemos a todas las personas que han estado orando por su salud y por los que se han mantenido interesados en que salga bien de esta enfermedad. Agradecemos las deferencias, las atenciones y el apoyo brindado, hasta han querido donar a su causa, por eso solo podemos decir: gracias a todos".

Su renuncia

El 6 de junio de 2017, el cardenal presentó su renuncia al papa Francisco como Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México. En su lugar nombraron al cardenal Carlos Aguiar Retes.

En su carta escribió que se iba con “la satisfacción de no haber permanecido mudo ante la violación de los derechos humanos y divinos de mi madre la Iglesia. Lamento si, por mi posición firme, alguien se sintió ofendido y lastimado, y una vez más pido humildemente perdón a quien, aun sin querer, haya ofendido. Siempre conté con la cercanía y el amor maternal de mi Morenita del Tepeyac y el ejemplo de san Juan Diego, a quienes ahora elevo mis oraciones por el nuevo Arzobispo de México”.