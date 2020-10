Invaden el Zócalo

Los opositores de AMLO marchan y gritan consignas

CIUDA DE MÉXICO.— El Frente Nacional Anti AMLO (Frena) movilizó ayer domingo a miles de personas del Monumento a la Revolución al Zócalo de Ciudad de México, donde extendió su plantón en toda la plancha.

Según la policía capitalina, participaron unas 5 mil personas, pero los organizadores aseguran que eran 153,000 asistentes y que lo certificaron ante notario.

Los primeros grupos que arribaron al primer cuadro de la ciudad como parte de la “Caravana por la Democracia”, retiraron las barreras y las dejaron sobre el circuito Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional.

“¡Fuera López!”, “¡Vete a tu rancho!”, fueron algunas frases que se escuchaban entre los manifestantes.

El pasado 29 de septiembre el jefe del Ejecutivo sostuvo que si en una marcha en su contra se lograba registrar a 100,000 personas y las encuestas no lo favorecían, se retiraría a Palenque, Chiapas, sin esperar la revocación de mandato.

“Se nos acabaron los papelitos; 153,000 personas; perdón. México ya despertó, y octubre 3 no se olvidará”, indicó Frena en Twitter.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Gobierno de Ciudad de México compartida en sus redes sociales, alrededor de las 14 horas, fueron 5 mil personas las que arribaron al Zócalo.

Asimismo, informaron que los manifestantes tiraron las vallas metálicas colocadas para resguardar a los propios integrantes de Frenaa, instalados en plantón desde el 20 de septiembre.

El abogado Alejandro González, quien dijo ser parte de la comisión jurídica del movimiento, señaló que por medio de sendos amparos, en los que apelaron el derecho a la libertad de tránsito, a la libre manifestación y asociación: “Dos juzgados resolvieron, en suspensión provisional, que la autoridad responsable estaba violentando nuestros derechos y ordenó de manera inmediata cesarán”, expuso en entrevista con EFE.

El líder del movimiento, Gilberto Lozano, quien abandonó de manera intempestiva la manifestación, dijo que dejaba la protesta “porque ayer López me amenazó. Ayer me dijeron que hoy no salía del Zócalo vivo”, esgrimió Lozano mientras se iba a paso apresurado.

Desde hace una semana, la protesta ocupaba una mitad de la plaza con unas 300 casas de campaña, en su gran mayoría vacías, y también estaban apostados con más casas de campaña cerca de la Alameda Central que llevan a la explanada.

Los inconformes, que comenzaron manifestándose en el mes de mayo sobre su automóviles mediante bocinazos, llamaron ayer sábado a sus seguidores de todo el país para intentar reunir a 100,000 personas.

Organizadores del grupo explicaron que en el Monumento a la Revolución asistieron tres notarios públicos, para prevenir fraudes, quienes repartieron 100,000 números impresos para comprobar la cifra.

En un recorrido EFE pudo comprobar que luego de tres horas del inicio de las protestas se habían repartido unos 25,000 números.

Los manifestantes, quienes en su mayoría portaban banderas, gritaron durante todo su recorrido “¡Fuera López, fuera López!”.— EFE, El Universal y Aristegui Noticias

Cifras divergentes

El Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) movilizó a miles de personas hacia el Zócalo.

Versión de organizadores

En cuanto a las cifras hubo varias versiones. Los organizadores reportaron 153 mil asistentes, aunque en redes sociales algunos simpatizantes aseguraron que eran 183 mil “notariados” y registrados con credencial del INE.

Cálculo de reporteros

La agencia EFE difundió que sus reporteros pudieron comprobar que luego de tres horas del inicio de las protestas los organizadores habían repartido unos 25,000 números, “aunque estos no se reflejaban en la cantidad de personas que integró la protesta”.

Reporte del gobierno

La Secretaría de Gobierno de Ciudad de México indicó que llegaron 5,000 manifestantes, misma cifra que manejaron otros medios de comunicación como Publimetro.