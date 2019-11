“Inversión es el detonante”

Slim pide iniciar con los proyectos “cuanto antes”

CIUDAD DE MÉXICO.— El empresario Carlos Slim señaló que para detonar el crecimiento económico de México se requiere impulsar la inversión privada en infraestructura en diversos sectores del país, toda vez que este año no habrá crecimiento.

“Ahora la inversión no es consecuencia del crecimiento económico. Ahora somos el detonador del crecimiento, somos el motivo. Debemos arrancarnos con proyectos cuanto antes”, dijo el empresario durante un evento organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles.

“Este año estamos viendo si se crece 0.7%, y luego que no, que 0.6%. Este año, lo he dicho, no contaba por que no vamos a crecer, porque no hubo consumo privado, no hubo inversión privada, entonces no hay consumo, no hay crecimiento. El detonante es la inversión”, agregó.

El empresario señaló que se debe crecer en toda la infraestructura, desde la construcción para el sector de telecomunicaciones hasta la restauración de caminos rurales y revitalización de zonas urbanas degradadas.

“¿En qué infraestructura vamos a crecer? Desde caminos rurales hasta la gran inversión en el sureste, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de la región que generará crecimiento en el país. Es incorporar al sureste a la modernidad a través de infraestructura”, dijo.

“Todo esto es infraestructura, es un detonador. Hay compromiso de los empresarios, del gobierno, el banco Santander ya se apuntó. Los recursos están, hay que empezar lo antes posible”, agregó el empresario

Indicó que en el país existe un campo enorme para invertir en infraestructura y que los ingenieros civiles mexicanos están preparados.

“Hay dos razones para invertir para el empresario; demanda de productos y competencia, por lo que hay un campo enorme para invertir en infraestructura y el gremio ingenieril y las diferentes ramas de la construcción están preparados para atender esta inversión”, señaló Slim.

“Veo a la ingeniería civil mexicana muy bien, sé que conviene tener muy buenos ingenieros para hacer ingeniería, que podamos tener ingeniería nacional de mayor nivel y enriquecernos. Hay que confiar en esta ingeniera mexicana”, añadió.

Mala idea un proyecto

Es mala idea desarrollar el Tren Transístmico en el sureste del país, por lo que una buena idea es concretar un tratado especial con Estados Unidos para que adquiera lo que se produzca en esa zona, dijo Carlos Slim Helú.

“Que más allá del tratado de libre comercio se tenga un tratado especial para que todo lo que se produzca en esa franja vaya en automático al mercado americano, esa sería una buena alternativa”, propuso Slim Helú.

Sobre las inversiones en infraestructuras en el país dadas a conocer el martes por la iniciativa privada y el gobierno federal, el ingeniero y presidente honorario de Grupo Carso comentó que también deben mejorarse los salarios de los mexicanos.— El Financiero y El Universal