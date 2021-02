Investigan presunta campaña que lucra con la vacuna contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la tendencia surgida en redes sociales #ConlasVacunasNO, Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió una investigación de oficio en relación al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo.

Esta tarde se difundió ampliamente las imágenes de adultos mayores con un papel que reza "Romo te Vacuna", lo que inmediatamente se identificó como una propaganda política que ofrece la vacuna de Covid-19 a este sector vulnerado.

Asimismo, advirtió que está atento del actuar de los diversos entes políticos, así como a la información que se difunde en redes sociales respecto de las conductas de las personas aspirantes a los cargos de elección popular.

Por su parte, la alcaldía de Miguel Hidalgo destacó que es "falso" el presunto registro de adultos mayores y los folletos con el nombre del edil.

Compartimos la siguiente nota aclaratoria al respecto de la falsa campaña de vacunación en la @AlcaldiaMHmx . Exhortamos a la ciudadanía a no dejarse sorprender y denunciar estos actos al teléfono 55 5516 9214 #MHelCorazónDeLaCapital pic.twitter.com/offTXLXqXi

Por su parte el alcalde, que llegó afiliado a Morena al cargo que hoy ejerce, destacó que denunció ante la Fiscalía al partido del PAN por la presunta usurpación de su identidad, para crear confusión entre los internautas y simpatizantes.

Por su parte, algunos internautas recordaron la polémica alrededor del periodista Víctor Trujillo, "Brozo", cuando advirtió que no faltarían los políticos que quisieran utilizar el recurso de la vacuna para un fin electoral.

"No quisiera yo creer, que alguien fuera tan perverso, ruin e hijo de la chin... como para utilizar la vacuna para un fin electoral. Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme", señalaba el periodista.

"No se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés (Manuel López Obrador), no eres Dios (...) eres un pin... presidente que nos sirve o no sirve pa' ni ma...".