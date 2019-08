Invita a reducir las perrogativas

AMLO propone que el dinero se destine a escuelas

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los dirigentes de los partidos para lograr un acuerdo conjunto a fin de que renuncien a la mitad del financiamiento público para 2020.

Apuntó que se revisará la legislación para conocer si es posible que los institutos políticos puedan manifestar en qué quieren que se utilicen los recursos a los que renuncien, para que sean devueltos etiquetados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al comentar que a la reunión se convocará a todos los partidos para buscar un mecanismo con el objetivo de que renuncien a parte de sus prerrogativas de manera voluntaria, López Obrador recalcó que no se trata de presionar a nadie, sino que “es voluntario, pero hacerlo público, transparente”.

Consideró que “sería extraordinario que vinieran aquí; nos ponemos de acuerdo con los dirigentes, con los gobernadores y que se asignen los presupuestos a cada escuela, se entregan los cheques para que los padres de familia con los maestros administren ese dinero y reparen las escuelas”.

El presidente López Obrador planteó que los recursos también podrían utilizarse en programas como el de becas para estudiantes pobres de preescolar, de primaria o secundaria, así como en la reparación de centros de salud en mal estado y la compra de equipo médico para hospitales.

Sobre este tema, celebró que Morena se haya pronunciado por renunciar el 75% de sus prerrogativas, que alcanzarían cerca de mil millones de pesos, lo que serviría para construir aulas o hacer reparaciones en los planteles escolares en mil escuelas, de “a millón por escuela”, calculó.

Sobre las protestas y bloqueos de organizaciones campesinas por la falta de distribución del fertilizante, el mandatario consideró que la inconformidad de estas agrupaciones radica en que ya no se les entregarán fondos, “y entonces no quieren aceptarlo, y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás”.

Reconoció que “sí hay estas discrepancias acerca de cuánto se entregó de fertilizante”, pero que hay inconformes, porque “había quienes se hacían cargo del abasto del fertilizante, quienes vendían los fertilizantes, quienes operaban el programa, entonces, ahora es el gobierno federal”.

Por ello, recalcó que “el apoyo va directo a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios, porque tenemos pruebas que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones, es decir, no les llegaba a los beneficiarios, no les llegaba a los campesinos”.

Morena Presupuesto

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, dijo que el partido reducirá 75% su presupuesto.

Accederá a la invitación

La presidenta nacional de Morena señaló que es correcto y justo reducir el dinero de los partidos como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que Morena accederá a la invitación, pues quiere ser un partido austero.

Reforma urgente

Consideró urgente que la Cámara de Diputados reforme la Constitución para reducir el financiamiento de los partidos, pero se mostró en contra de que se apruebe el financiamiento privado.