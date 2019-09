Isabel Miranda: Pude haber mandado a matar a asesinos de mi hijo

MÉXICO- Isabel Miranda de Wallace habló sobre la banda que el 11 de julio de 2005 secuestró a su hijo y, de acuerdo con su dicho y las investigaciones ministeriales y el proceso penal compuesto por 72 tomos, lo asesinó y mutiló su cuerpo con una sierra metálica la madrugada del día siguiente.

“A ver, dígame, qué persona cuerda va a estar ligada 14 años a un juez, a un juzgado maloliente en el que solamente estás viendo a unos criminales que repiten una y otra vez la lectura de todo lo que le hicieron a tu hijo, removiéndote las entrañas y sangrándolas. Solamente un enfermo mental”.

“Yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, …los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, ¿y sabe qué?, no me arrepiento …a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden”.