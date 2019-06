Itzel Nohemí: encuentran muerto en su celda al feminicida de la niña

SONORA.- Aarón Guadalupe, de 29 años de edad, acusado del feminicidio de Itzel Nohemí de 7 años de edad, fue encontrado muerto dentro de su celda en el Centro de Reinserción Social de San Luis Colorado, Sonora.

102 Años en prisión

El 30 de mayo pasado, las autoridades detuvieron al hombre luego de que él mismo los llevó hasta donde estaba el cuerpo de la menor.

El 23 de mayo, los familiares de la niña Itzel Nohemí la reportaron como desaparecida y se emitió la alerta Amber para su búsqueda y localización.

La búsqueda fue intensa entre habitantes del municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, y a través de redes sociales. Durante la búsqueda, confundieron a Mimí, como le decían de cariño, con otras niñas; su madre desesperada pedía ayuda para localizarla, la habían visto por última vez bañándose en un canal de riego, cerca de su casa

Sobre el hallazgo del cadáver, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE, comunicó que desde el pasado 3 de junio se solicitó la orden de aprehensión por agresión sexual y privación de la vida de la menor.

Ahora investigan las causas de la muerte del agresor de la niña, quien iba a recibir una condena de 102 años en prisión.

El día que Itzel Nohemí desapareció y la mataron

Itzel Nohemí, víctima de feminicidio, tenía siete años de edad. Las versiones de su desaparición no quedan claras, la única certeza es que el día 23 de mayo a las 5:00 horas, su madre la dejó dormida y se fue a trabajar; a su regreso, ya no la encontró. Siete días después, el cuerpo de la menor fue hallado semienterrado, fue abusada sexualmente.

Miguel Ángel, padre de la pequeña, pide justicia. “Arruinaron a nuestra hija y a nosotros también”, expresó ante medios de comunicación, junto a su esposa María Luisa, quien con desconsolado llanto llama a su niña, una y otra vez.

Justicia

“Disculpen nuestra torpeza, les agradecemos a todos su bondad y amabilidad con nosotros; desgraciadamente no pudimos hallar lo que queríamos, como queríamos. “Le agradezco a toda la gente, aunque haya quien interprete mal las cosas, les agradecemos de todos modos la cooperación, lo que pedimos es justicia, que se haga justicia, estamos muy dolidos, y queremos que nos ayuden con su protección, porque no podemos estar en la casa, y nosotros no somos culpables de lo que ellos dicen”, suplica angustiado.

“La gente que ignora nuestro dolor, que piense lo que está haciendo, porque es algo que nosotros ya no soportamos, nos estamos consumiendo por dentro, por nuestra niña inocente que la arruinaron junto con nosotros, que Dios le pague con ricas bendiciones a toda la gente que nos ha ayudado, y a todos los que nos han calumniado que Dios los bendiga también”, dice sollozando.

.- Con información de El Universal