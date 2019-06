Ivonne Ortega denuncia que exgobernador amenazó la integridad de su hijo

Ivonne Ortega Pacheco denunció esta noche amenazas a “su integridad, la de su hijo y la de su familia”.

Según lo dicho por la yucateca, un exgobernador afín a Alejandro Moreno Cárdenas fue quien emitió ayer el mensaje, del cual “su equipo tiene constancia”.

La candidata a dirigir el PRI dijo que responsabiliza al político de todos sus dichos, sin precisar su nombre: “Él sabe quién”. “No me intimidan”, agregó.

AMENAZAS DE LA CÚPULA



Uno de los ex gobernadores que apoya a Alejandro Moreno me amenazó. Amenazó mi integridad y la de mi familia.



Que le quede claro: yo no le tengo miedo. Seguiré adelante en mi lucha por recuperar al PRI.



Lo hago responsable de cada una de sus palabras. pic.twitter.com/tPhnLmOk3o