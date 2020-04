TEPIC.- Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, manifestò su molestia por la llegada de visitantes de otros lugares, en especial de la zona conurbada de Guadalajara, que dieron positivo a coronavirus y buscan hospedarse en la entidad.

“Siempre son bienvenidos, pero en esta ocasión deben quedarse en sus lugares de origen, enciérrense en su casita en Guadalajara. No tengo nada contra ustedes pero no queremos perder vidas”, declaró.

En un mensaje en internet, el mandatario aseguró que una autoridad de Jalisco le llamó "preocupada" para darle a conocer esa información.

“Tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco que tienen positivo el Covid-19 y vienen a encerrarse acá”, señaló.

Agregó que su gobierno tomó la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas y todas las piscinas colectivas.

“Les pido que por favor no atiendan a estas personas en sus casas, no lo estoy inventando, una autoridad me llamó preocupada, muy responsable me dijo, 'estas son chingaderas, que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho'”, añadió.