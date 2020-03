Jalisco, con 32 casos de coronavirus Covid-19; piden cinco días en casa

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó cinco nuevos casos confirmados de COVID-19, por lo cual sube a un total de 32 personas con coronavirus, cuatro de ellos son portadores asintomáticos. Todas permanecen en aislamiento domiciliario.



De acuerdo con las notificaciones realizadas por el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, del total de casos confirmados en la entidad jalisciense, 64% son hombres. El rango de edad va de los 15 a los 80 años; sin embargo, el grupo de edad donde se concentra la mayoría de afectados está entre los 50 y 55 años.



En cuanto a su lugar de residencia, el 100 por ciento de los casos pertenecen a los municipios de Zapopan y de Guadalajara, prácticamente en igual proporción.



Cinco días en casa

Por otro lado, con base en un modelo predictivo realizado por investigadores de la UdeG, en el que con la situación actual se proyecta un incremento importante de contagios en los próximos días, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, hizo un llamado a todos los jaliscienses a no salir de sus casas hasta el próximo miércoles, con el fin de controlar el crecimiento del contagio del COVID-19 en la entidad.

"Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno. Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país", afirmó el mandatario jalisciense.

Señaló que este etapa de pandemia es un momento crucial que pondrá a prueba el sentido de responsabilidad, la capacidad del gobierno, del sector privado y el compromiso y la solidaridad de los jaliscienses.

“Este no es un llamado para entrar en pánico, al contrario. Este es un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad. Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo, como hoy sucede en el estado de California”, puntualizó.

