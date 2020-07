Jaloneos entre senadoras anteceden sesión extraordinaria (vídeos)

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la bancada de Acción Nacional en el Senado ocuparon lugares de la mesa directiva, antes de que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa (Morena), abriera la sesión extraordinaria en la que se abordará una agenda que incluye llevar a diversas leyes la prisión preventiva oficiosa, y una adición a la Ley de Adquisiciones en materia de medicamentos comprados en el extranjero.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN) ocupó el lugar de la presidencia de la mesa directiva, desde el cual se dirigen las sesiones del pleno. Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) acompañó de pie a Márquez Alvarado, la protesta que hizo la senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, quien con una pancarta se manifestó a favor de la aprobación de un Ingreso Básico Universal y tratamientos oncológicos. En el cartel se léia “México está tomando las calles, yo tomo el Senado”.

Hoy tomo la Presidencia del @senadomexicano en protesta por la falta de respuesta a las familias mexicanas. pic.twitter.com/kEx0E6o3Un — Martha Márquez (@mmarquezags) July 29, 2020

Solo audio

A las 12:50 horas, Mónica Fernández pidió que la panista Márquez Alvarado "desocupe mi lugar", y dijo que la sesión no se iniciará "hasta que haya condiciones". A través de una transmisión vía Periscope del Senado se puede escuchar lo dicho por las diputadas y los gritos entre ellas, ya que no hubo transmisión en vídeo del hecho.

Integrantes de la bancada de Acción Nacional en el @senadomexico ocuparon lugares de la mesa directiva, antes de que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa (Morena), abriera la sesión extraordinaria. https://t.co/TE89arCZyL — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) July 29, 2020

Como parte de este incidente, la senadora de Morena Antares Vázquez arrebató el cartel con el que se manifestaba la panista. Martha Márquez publicó el vídeo del hecho y dijo que no se le permitió la libre expresión. Además, en otro vídeo agregó que no ofrecería disculpas por el hecho.

Morena no permite la libre expresión, la Senadora Antares me arrebató de forma violenta mi cartel con el que hago válido mi derecho a manifestarme.



Lo que es una falta de respeto es que este @senadomexicano NO atienda los temas prioritarios para las familias de México. pic.twitter.com/eAb77S3D2G — Martha Márquez (@mmarquezags) July 29, 2020

Que no se repita

Por su parte, Mónica Fernández Balboa explicó su postura en un mensaje en vídeo difundido en Twitter. En él dijo que la senadora Martha Márquez "se fue abruptamente encima de mi y me impidió empezar la sesión". Mónica Fernández pidió respeto.

🇲🇽 En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva del @senadomexicano dejo en claro mi postura ante los hechos ocurridos hoy en el pleno. pic.twitter.com/LMqcBM9fYp — Mónica Fernández Balboa (@monicaferbal) July 29, 2020

Finalmente, a las 2:24 de la tarde de hoy se declaró el inicio de la sesión extraordinaria del Senado. Al comienza la presidenta pidió a los legisladores que incidentes como el de esta tarde no deben repetirse, además de señaló que es el segundo caso de agresión a su persona por parte de integrantes de la bancada del PAN.

"He sido tolerante, paciente, respetuosa e institucional y siempre me he conducido con cordialidad a todos. Lo que hoy sucedió no se debe repetir, no solo es una falta de respeto a la presidencia del Senado. También es una falta de respeto a mi persona, además de poner en riesgo de contagio a los integrantes de la mesa directiva", dijo en su mensaje.

▶️ Al iniciar la sesión extraordinaria del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, @monicaferbal dio el siguiente mensaje. pic.twitter.com/BAqqp4vmef — Senado de México (@senadomexicano) July 29, 2020

La sesión extraordinaria continuó de acuerdo con la agenda del día.