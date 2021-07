Joaquín López-Dóriga, blanco de críticas por tuit sobre Tatiana Clouthier

El conductor Joaquín López Dóriga se volvió tendencia en Twitter tras escribir un comentario machista sobre la vestimenta de Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía de México.

A las 2:43 de la tarde del 21 de julio, el comunicador tuiteó: “Que @tatclouthier se arregla y que se va a Washington”.



Este tuit fue suficiente para que la comunidad tuitera abriera un debate sobre el estilo de Clouthier, algunos incluso le escribieron “fodonga”, mientras que otros la llenaron de elogios por sus actividades.

Mientras tanto, más tarde, López Dóriga rectificó:

“Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo”.

Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo. pic.twitter.com/Zdgpkv8ZkV



La Secretaria de Economía compartió en su cuenta una fotografía al lado de Gina Raimondo, Secretaria de Comercio, en el marco de su gira del 21 al 23 de julio a Washington, Estados Unidos.

“Iniciamos en DC una reunión con @SecRaimondo de @CommerceGov con quien comentamos temas de tomate, estacionalidad, azúcar y cadenas de suministro, así como el relanzamiento del DEAN (Diálogo Económico de Alto Nivel)”, comentó la funcionaria. Clouthier se reunió con el presidente de American Farm Bureau, Zippy Duvall.

El comentario de Joaquín López Dóriga incendió las redes e incluso hubo mujeres con reacciones similares. Una usuaria, identificada como Miriam, dijo: “Yo creo que no hubo ofensa, por lo tanto no cabe la disculpa”.

Otro internauta, Mauricio Alanís, criticó a Tatiana Clouthier por ir “con esas fachas de look dominguero a Washington”.

Sobre el tema, Héctor Suárez Gomís también dejó su reacción: “¡Qué poca madre de Gina Raimondo! En serio que esto solo pasa en los países del primer mundo. ¡Le valió madre el protocolo y se vistió de secretaria de estado para ir a una pijama da! Tatiana, tú muy bien, como siempre”.

“El comentario de López Dóriga sobre Tatiana Clouthier no es misógino ni machista, para representar a un país tan chingón como México hay que estar a la altura. Y es más que evidente que la 4t no lo está”, tuiteó “El Cuavernaco”.

Amlovers apestosos. En lugar de criticar a López Dóriga, exíjanle a Tatiana Clouthier que no sea fodonga. Entiendo que se sientan representados por @tatclouthier , pero no chinguen, quiéranse un poco más. ¡Siempre hacen el ridículo estos cuatroteros de AMLO! pic.twitter.com/5rxBthDV2q

Asimismo, Epigmenio Ibarra escribió su opinión: “Andan los de la comentocracia -desde el clasismo más vulgar- criticando a Tatiana. Ya quisieran, esas y esos mercenarios editoriales, siquiera una pizca de la integridad, dignidad y elegancia de nuestra Secretaria de Economía”.

Luego de que Joaquín-López Dóriga expresó disculpas a Tatiana Clouthier, tras criticar su ropa en una gira por Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el gesto del periodista hacia la secretaria de Economía.

"Ayer mismo, no sé si sea cierto, pero ofreció disculpas López-Dóriga y eso es muy bueno, eso habla bien de él y de todos, porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles. Qué bien que él actúa de esa forma y se acepta de que se cometió un error como los cometemos todos, qué bien", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Asimismo, el Presidente expresó que le tiene mucha confianza a Tatiana Clouthier, quien viajó a Estados Unidos para revisar temas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Tú qué opinas?

Más allá de la vestimenta casual de Tatis, Tatiana Clouthier, me pregunto qué hace allá una persona que no está preparada para el puesto que representa nombrada por "dedazo" del mismísimo presi andy.

Recuerden, no importa el conocimiento, sino la obediencia.

¿O cómo era?

✋🏼