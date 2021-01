Jorge Hank Rhon buscará la gubernatura de Baja California con el PES

TIJUANA, Baja California.- La tarde del martes, el empresario Jorge Hank Rhon se registró como aspirante del Partido Encuentro Solidario (PES) para competir por la gubernatura de Baja California.

Hank Rhon encabezó una rueda de prensa para anunciar su intención de participar en la contienda electoral.

Llegó vistiendo un chaleco y una camisa roja, color emblemático del partido al que ha pertenecido durante décadas y en el que tanto su padre como él han hecho vida política: el Revolucionario Institucional (PRI).

Acompañado por su esposa y los presidentes nacional y estatal del PES, Hugo Erik Flores Cervantes y Alfredo Ferreiro, respectivamente, dijo que su participación junto al PES será bajo la categoría de ciudadano, sin ser afiliado. Su identidad, sentenció, todavía es la de un “soldado del PRI.”

“No he dejado mi partido, soy un candidato ciudadano… Sigo siendo soldado, lo que pasa es que a veces no te llaman a la guerra… lo colorado de la sangre no se me quita.”

Hank Rhon dijo que se consideró afortunado haber sido invitado para representar a ese partido, al que eligió a pesar de haber tenido otras ofertas, principalmente por pensar que es donde existe una mayor y real oportunidad de no sólo contender, sino de ganar.

El dirigente nacional del PES, Hugo Erik Flores, explicó que Hank Rhon entregó una carta intención en las oficinas del partido, en Tijuana, para convertirse en su candidato oficial y trabajar junto a los aspirantes de los otros cargos, entre ellos el teniente coronel Julián Leyzaola, se informó de forma extraoficial.

“Ha venido a sembrar y esperemos que siembre (…) a 18 años de haber iniciado nuestros trabajos por fin vemos la posibilidad de que una persona nos lleve. Le agradecemos al ingeniero que nos dé la oportunidad“, indicó.

Jorge Hank Rhon es un empresario dedicado principalmente al entretenimiento mediante juegos y apuestas, también fue alcalde de Tijuana. En junio de 2011 fue arrestado en su mansión donde le aseguraron 88 armas, para luego quedar en libertad.

Expropiación del Club Campestre de Tijuana

En su transmisión diaria, el gobernador morenista Jaime Bonilla fue cuestionado sobre la candidatura, a lo que respondió que el exalcalde debería preocuparse por resolver sus problemas con EE.UU., país que canceló su permiso para ingresar.

El Gobernador de Baja California @Jaime_BonillaV en un arranque autoritario, amenaza con expropiar instalaciones deportivas de particulares. Los gobiernos de @PartidoMorenaMx empiezan a atacar a la propiedad privada, mostrando que nos quieren llevar al comunismo.#VotaParaBotarlos pic.twitter.com/P1DvIqc1D4 — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) January 26, 2021

Sin embargo, el gobernador Bonilla ha generado tensiones entre los grupos empresariales de Tijuana con el proyecto de expropiar los terrenos del Club Campestre.

Hace unos días, Jaime Bonilla instruyó al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ver la posibilidad de expropiar el Club Campestre para beneficio público, argumentando que los gobiernos de la derecha vendieron los parques y áreas públicas, y puso como ejemplo el Parque Morelos que tenía más de 400 hectáreas y que ahora tiene 80 hectáreas, "lo demás son maquiladoras, centros comerciales", dijo Bonilla en un vídeo transmitido por redes sociales.