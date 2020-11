Jorge Ríos desapareció tras una ''broma'' de sus compañeros

Es la segunda Alerta Amber que se activa por Jorge

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde anoche el tema de Jorge Ríos Barrera se hizo viral en redes sociales con el "hashtag" "#nosfaltajorge". La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) difundió la ficha de búsqueda y la Alerta Amber por la desaparición del joven de 16 años, visto por última vez el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con algunas versiones no confirmadas que circulan en redes sociales, el joven de 16 años, estudiante de la Prepa 5 de la UNAM, asistió al plantel educativo debido a una broma que le jugaron algunos compañeros, quienes le indicaron que ese día habría examen presencial.

Tras la supuesta broma, no se volvió a saber del paradero del menor.

En la ficha de búsqueda se indica que a Jorge se le vio por última vez en la calle Abejones, colonia Ampliación Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan.

También se especifica que la denuncia de la desaparición se hizo el pasado 03 de noviembre.

Difunden capturas y audios de la supuesta broma

Varios usuarios han compartido audios en los que supuestamente Jorge reclamó a sus compañeros por la broma.

“Tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria porque además tuve que mover cielo, mar y tierra para casi llegar''.

''Entonces, por favor cuando uno les diga ‘ya fuera de coto’, pues ya dejando de bromear, dejando de jugar. Por favor, pero por favor, cuando se les dice ‘ya’ es ya. No toda la vida es de risa y risa ‘ja, ja, ja’. A mí me pasó, por eso les digo. Pero bueno supongo que hasta que ustedes no les pase no van a entender”, se escucha en la presunta voz de Jorge.

Prepa 5 de la UNAM condena desaparición de Jorge

Al respecto, el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENEP) de la UNAM, "José Vasconcelos" emitió un comunicado en el que exige la “presentación inmediata" de su alumno.

También, indica que mantienen contacto con las autoridades para facilitarles la información necesaria para dar con el paradero de Jorge Barrera. Además que mantienen comunicación con sus familiares, a quienes brinda el acompañamiento y la orientación jurídica debida.

Por último, las autoridades de la preparatoria 5 condenaron el hecho.

Alerta Amber también se activó en marzo

La FGJ informó se realizará una mesa de trabajo con familiares del joven para dar pormenores de su búsqueda y confirmó que en marzo de este año, el joven también se reportó como desaparecido e igualmente se activó la Alerta Amber.

"La Fiscalía realizará el día de hoy una mesa de trabajo con la denunciante a efecto de explicarle pormenores de la búsqueda y la emisión de la Alerta Amber, misma que también se activó el 14 de marzo pasado en que se ausentó y se desactivó el día 20 de ese mes", informó la Fiscalía.