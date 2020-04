Joven ayuda a mujer sentada por dificultad para respirar (vídeo)

Al lugar llegaron policías municipales en espera de una ambulancia para que sea trasladada a un hospital. En avenida de Los Bosques y avenida de Las Fuentes, una mujer sola de aproximadamente 30 años estaba sentada en el pasto a donde salió a pedir ayuda, luego de que no podía respirar.

Una joven que pasaba en su auto se detuvo para auxiliarla ; al lugar llegaron patrulleros de Naucalpan, quienes habrían pedido el apoyo de una ambulancia especial.

Estoy aquí en la calle, en Tecamachalco, me paré a auxiliar a una señora, porque no deja de toser, no puede respirar.