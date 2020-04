Joven canta versión en coreano de "Vete Ya" de Valentín Elizalde

Jinseop Lee llamó la atención en redes sociales por cantar las canciones de Valentín Elizalde y de los Tucanes de Tijuana.

El joven de origen coreano compartió en su cuenta de TikTok @Lili.lee.mx un vídeo donde canta en su idioma el conocido tema "Vete ya" de "El Gallo de Oro".

"'Vete ya' versión coreana, no me ignoren, me costó mucho trabajo traducirla", comentó Jinseop Lee en la descripción de su vídeo en TikTok; el vídeo lleva al día de hoy más de 30 mil reproducciones.

Además también compartió su versión a YouTube.

Según la información de sus redes sociales, Jinseop Lee es profesor de coreano en una universidad de la Ciudad de México.

"Entiendo la dificultad de aprender un idioma totalmente diferente porque yo también soy un estudiante de español, pero claro que puedes mejorar y aprender mucho, quiero ayudar a los que quieran aprender coreano con lecciones interesante. Muchas gracias por visitar mi canal", escribió en la descripción de su canal en YouTube.

Luego de que muchos de sus seguidores o personas que han visto su vídeo cantando el tema de Valentín Elizalde, le pidierion que compartiera la pronunciación de la versión coreana de "Vete ya".

"La Chona"

Así mismo en su cuenta en TikTok el profesor coreano ha compartido la versión en su idioma de "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana y "La del moño colorado" que hiciera famosa la agrupación Los Pedernales.