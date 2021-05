La joven fue agredida por dos policías, mientras otros dos le robaron el celular y la cartera; al llegar al lugar más elementos de seguridad solo la responsabilizaron por haber dañado un inmueble

CIUDAD DE MÉXICO.— Una joven denunció a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que presuntamente la golpearon y le robaron sus pertenencias después de chocar sobre Avenida Patriotismo en la Ciudad de México.

Cecilia Miranda explicó que la noche del 14 de mayo tuvo un percance vial al tener una falla en su vehículo que le hizo perder el control del volante. Tras el choque, la joven bajó del auto (sin lesiones) y cuatro policías se le acercaron.

"Cuatro policías de la CDMX se acercaron rápidamente. Un hombre y una mujer se abalanzaron hacia mí afirmando que estaba drogada y borracha. Me empezaron a gritar que no podía hablar, me esposaron y me empezaron a arrastrar aproximadamente 50-100 metros entre la camioneta y la patrulla", narra en un vídeo que publicó en su Instagram.