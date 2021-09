Joven hijo de Arturo Lemus, diputado por Morena, es ejecutado en Jalisco

El hijo de Arturo Lemus, diputado local por Morena, fue asesinado

MÉXICO.- Mientras estaba en el panteón en la colonia Jardín Real en Zapopan, Jalisco, cuatro sujetos armados ejecutaron al hijo del diputado local Arturo Lemus Herrera. El asesinato lo presenció el hermano de la víctima, quien entró en una crisis.

El ataque ocurrió esta tarde, cuando la policía recibió el reporte de detonaciones en el panteón. Ahí encontraron a Mario Alberto Lemus Romero, de 20 años, en el piso y con una herida de bala en el cráneo.

Un ataque dirigido

De acuerdo con testigos, cuatro hombres llegaron al cementerio en un auto rojo y dispararon contra el joven. Después escaparon.

Homicidio

Un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación por homicidio mientras los peritos levantaron el cadáver para la autopsia.

Gobernador de Jalisco se une a las condolencias

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le dio el pésame al diputado local.

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la Fiscalía no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”, destacó.

Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la @FiscaliaJal no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 19, 2021

Otros se sumaron a las condolencias en sus redes sociales.

Condeno el cruel asesinato de Mario Alberto Lemus, hijo del diputado local @arturo_lemus11 hoy por la tarde en Av Santa Margarita y Aviación. Así también mando mis más sentidas condolencias a mi amigo Arturo así como a todas y todos sus familiares. Les pic.twitter.com/MiiULwzO4U — Carlos Moncivais (@CarlosMoncivai5) September 19, 2021