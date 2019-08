Joven israelí pierde la vida al practicar “flyboard” en Cozumel

COZUMEL.- Un extranjero de origen israelí perdió la vida por ahogamiento, mientras realizaba la actividad de “flyboard” (surfear con un paracaídas) en las inmediaciones de un club de playa de la zona costera sur de la isla.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras una mala maniobra, el hoy occiso quedó atrapado entre los cabos de las boyas que delimitan la zona segura para realizar actividades subacuáticas.

Los hechos se registraron en las inmediaciones del club de playa “Sunset” (kilómetro 3.5 de la carretera costera sur), justamente al lado de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar).

Aspectos del traslado del cuerpo del extranjero. Foto de Infoqroo

Hasta el lugar llegaron paramédicos de una clínica particular y elementos de la Semar, para proporcionar los primeros auxilios al extranjero, junto con el apoyo de prestadores de servicios turísticos.

Sin embargo, ya no contaba con signos vitales y aunque trataron de reanimarlo no pudo hacerse nada, por lo que reportaron su deceso.

El hombre fue identificado como Yosey E. S.; de 21 años de edad, cuyo cuerpo fue levantado por personal de la FGE para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de ley.