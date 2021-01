Joven matrimonio se opera para no tener hijos... nunca

Lilia Zoraya Echeverría, una bombero de Hermosillo (Sonora) tiene 27 años, tiene claro que no desea tener hijos, una decisión que comparte con su marido y compañero de profesión Ulises Velásquez, de 30 años.

Sin embargo, no se trata de un plan que esté pospuesto, pues la pareja está tan convencida de no tener hijos que Ulises se realizó una vasectomía en septiembre pasado, mientras que Lilia espera a que la pandemia pase "un poco" para poder operarse.

“Desde niña t uve la certeza que no quería tener hijos , yo me veía con un esposo, con algunas mascotas , pero nunca han figurado los hijos en mi vida”, señala Lilia a El Imparcial .

Aunque las familias de ambos han protestado por su decisión, Ulises no cree que sea un acto egoísta, pues en realidad en su familia existen varios casos de enfermedades congénitas. Admite que en realidad tenía terror de dejar descendencia con alguna de las enfermedades registradas en su familia: “no quisiera eso para ellos (los niños)”.

“Cuando ella me dijo ‘¿sabes qué?, yo no quiero hijos’, me impresioné porque yo tampoco y fue el momento donde dijimos: Somos el uno para el otro”, señala el joven.