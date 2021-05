Juanita, de 12 años, vivió un calvario desde los cuatro años en Guerrero

GUERRERO. - Juanita, de 12 años, narró para el medio Telemundo el maltrato y agresiones que vivió por parte de su padre, quien la hacía vivir un auténtico calvario desde que tenía cuatro años.

La menor fue quemada, golpeada y vendida en Apalani, Guerrero.

En declaraciones al medio citado, la niña aseguró que su papá también maltrató a su mamá y nueve hermanos.

“Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada , que no lo denuncie o le pegaba feo a mi madre”.