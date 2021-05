Jugadores de los Tigres hacen proselitismo político (vídeo)

El proselitismo está prohibido para miembros de la Liga MX o Expansión MX, sin embargo, varios jugadores de Tigres se unieron para apoyar a De la Garza.

MONTERREY.— Jugadores y exjugadores de los Tigres, mexicanos y extranjeros han sido exhibidos realizando propaganda política en favor de Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD. Esto se dio a conocer luego de que fuera criticado un vídeo que circula en redes sociales.

FUTBOLISTAS HACEN PROPAGANDA PARA EL PRI



Jugadores y exjugadores de Tigres, tanto mexicanos como extranjeros, publican video a favor de Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León con PRI y PRD.



¿Cómo ves las #Elecciones2021? 🙄 pic.twitter.com/wp6cNUPSBf — Emeequis (@emeequis) May 24, 2021

También podría interesarte: Denuncian a AMLO ante la OEA por ''intervenir en las elecciones''

Algo que es importante destacar es que los futbolistas no utilizan la camiseta de la institución felina, pero los aficionados han señalado que no necesitan ver a los deportistas con el jersey para identificarlos. Incluso a los que fueron parte de Tigres y ya no están en el club.

En el clip se puede ver a jugadores como Eduardo Vargas, chileno quien ahora juega en Brasil, a Nicolás 'Diente' López, Carlos Salcedo, Javier Aquino y Lucas Zelarayán, quién ahora está en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

También se les puede escuchar decir: "Recuerden que este 6 de junio vamos fuertes con Adrián" […] Otros solo mencionan: "Vamos fuertes" y "Todo estará bien con Adrián".

En NL los futbolistas son la mejor carta de los políticos

No es la primera vez que en Monterrey se utilizan a futbolistas como arma política, hace algunos meses André-Pierre Gignac, delantero de los felinos, se quejó que su imagen fue utilizada en una propaganda del candidato Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

También podría interesarte: Pato Machete, Genitallica y Yuawi, los aliados de Samuel García (vídeo)