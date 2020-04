"Justicia para Ana Paola": México se une por asesinato de menor

HERMOSILLO- Con el #JusticiaParaAnaPaola, usuarios en redes sociales exigen a las autoridades dar con el homicida de Ana Paola, una menor de 13 años de edad a la que asesinaron al interior de su domicilio en Nogales.

Colectivos como Marea Verde Sonora y Luchadoras pidieron justicia por la niña localizada muerta el pasado 2 de abril en una de las recámaras de la vivienda y con signos de violencia en el rostro.

Marzo comenzó con las mujeres agitando y paralizando al país por la inadmisible violencia que sufren.



Ayer abusaron y asesinaron a una adolescente de 13 años en su casa en Nogales.



¡Ya basta, carajo!



Me uno a la exigencia👇#JusticiaParaAnaPaola — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) April 5, 2020

¿Quién era Ana Paola?

“Ana Paola vivía en Nogales, Sonora, tenía 13 años y su sueño era ser bailarina. Fue víctima de violación y fue asesinada durante la cuarentena de #COVID19 ¡JUSTICIA es que sigan vivas! #NiUnaMas #VivasNosQueremos”, escribió Luchadoras en su cuenta de Twitter.

Tenía 13 años.



Se llamaba Ana Paola.



Estaba en casa haciendo cuarentena.



Un hijo de puta entró a su casa, la violó y la asesinó.



Deseo que sobre el culpable recaiga todo el peso de la LEY, pero de corazón deseo todo el mal del mundo y crueldad para él.#JusticiaParaAnaPaola pic.twitter.com/EdVjRx4t7o — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) April 5, 2020

Así descubrieron el homicidio

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) los hechos se registraron a las 18:04 horas del 2 de abril, en una vivienda en la colonia Real del Arco, donde se localizó sin vida a Ana Paola.

Agregó que ese día, el padre de la menor de edad estableció contacto con la madre vía telefónica, donde le expuso que su hija había desaparecido, por lo que ella se trasladó al domicilio el cual estaba asegurado por elementos de la Policía Municipal.

Ana Paola fue asesinada y violada en su propia casa el día 2 de abril cuando su madre salió al supermercado.



La violencia no está en cuarentena. Exigimos justicia para Ana Paola 💜 #JusticiaParaAnaPaola pic.twitter.com/vg53B8LC5c — Yo Sí Te Creo 💜 (@YoSiTeCreo_gdl) April 5, 2020

“Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Sonora realizó el procesamiento de la escena, aseguró indicios en el sitio y trasladó el cuerpo para que personal de Medicina Legal realice las pruebas que permiten determinar las causas del deceso de la persona menor de edad y de esta manera llegar a él o los responsables”, dijo.

El "Mijis” repudia asesinato de Ana Paola en Sonora

El diputado, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el "Mijis”, lamentó que a pesar de la pandemia que se vive actualmente por el COVID-19, siga existiendo delincuencia en el país.

Algún día venceremos al coronavirus pero seguirá existiendo la pandemia de la violencia.



Aquí no podemos culpar al mundo: somos una sociedad enferma, sin valores ni respeto por la vida.

Nos conformamos con pedir justicia por algo que nunca debió pasar✌🏽😢#JusticiaParaAnaPaola pic.twitter.com/woNLL16rYC — El MIJIS (@mijisoficial) April 5, 2020



“Algún día venceremos al coronavirus, pero seguirá existiendo la pandemia de la violencia”, escribió el funcionario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por este medio agregó que “aquí no podemos culpar al mundo: somos una sociedad enferma, sin valores, ni respeto por la vida. Nos conformamos con pedir justicia por algo que nunca debió pasar”.

#JusticiaParaAnaPaola

Junto con el #JusticiaParaAnaPaola, el "Mijis” publicó una imagen que tienen la fotografía de la pequeña asesinada con un moño negro.

Además, esta imagen tomada de un colectivo feminista contiene las siguientes palabras “llenas de rabia y dolor exigimos justicia por el feminicidio de la niña Ana Paola de 13 años de edad, asesinada en Nogales Sonora. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

