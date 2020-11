Justicia para Karina: la joven madre tomó un Uber a casa, pero no llegó

HERMOSILLO.- Un nuevo caso de feminicidio sacude a México, luego de que se conociera el caso de Karina Guadalupe Badilla Castro; hallada desnuda en un basurero clandestino al sur de la capital de Sonora.

A través de un relato en la página de Facebook, familiares de la joven, que dicen hablar por Karina porque ella ya no está, piden que se dé con el paradero del feminicida que la violó y asesinó.

"Mi nombre es Karina Guadalupe Badilla Castro, tenía tan solo 23 años (...) El sábado 21 de noviembre, salí de mi casa a querer divertirme (...) el domingo alrededor de las 5:40 de la mañana decidí tomar un Uber a casa (...) No sabía lo que pasaría después, pues abusaron sexualmente de mí, me golpearon a tal punto de desconocer mi cara, mi cuerpo, para después estrangularme".

"Mi madre y mis hijos estaban preocupados por mí, me llamaron a más no poder, no dormían esperando a que llegara, pero esto jamás pasó (...) Mi familia dependía de mi, mis hijos unos indefensos niños con tan solo 3 y 6 años de edad se quedaron solos".

La familia acusa directamente al chofer de la mencionada aplicación, pues al parecer no han podido dar con el paradero de éste.

El de Karina, uno entre siete feminicidios del fin de semana

Karina fue encontrada sin vida en un basurero clandestino ubicado en un camino de terracería de la calle Músaro Final a un costado de la colonia Quinta Esmeralda de Hermosillo, al sur de la ciudad. Su cuerpo tenía golpes visibles en la cabeza y el rostro.

Karina fue a una fiesta, tomó un uber hacia su domicilio y nunca llegó.



Encontraron su cuerpo en un baldío al sur de la ciudad de #Hermosillo



Fue violada y asesinada, dejaron a dos crias sin su madre. #JusticiaParaKarina #SonoraFeminicida pic.twitter.com/g1jlUWKQa6 — Desértica (@AndreaPizarnika) November 26, 2020

Estos hechos ocurrieron el pasado domingo 22 de noviembre, mismo día que Anahí "N" de 19 años de edad.

La joven con 36 semanas de embarazo vivía en el municipio de Altar. Se presume que su pareja la asesinó con un arma de fuego. Estaba a punto de dar a luz a una niña, quien también murió.

Ese mismo domingo, en Ciudad Obregón, Karolina Ayala de 20 años de edad, quien había desaparecido un día antes cuando salió a trabajar a una tienda de autoservicio.

Fue localizada sin vida tirada sobre el pavimento de la calle Belem entre Jalisco y Sinaloa de la colonia Municipio Libre.

Feminicidios en Sonora

De acuerdo al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a octubre de 2020, se han registrado 23 víctimas de feminicidio en Sonora.

En el año 2019, en la misma fecha se registraron 32 para un total anual de 41. Sin embargo, el mes de noviembre se notó un incremento de este delito.

En total se localizaron siete cuerpos con signos de violenta, cuatro de ellas fueron localizadas por colectivos de búsqueda en fosas clandestinas.