''Justicia para Mariana'': hallan muerta a joven que denunció abuso

Los pasantes NO son mano de obra barata, los pasantes NO deben cubrir las deficiencias del estado, los pasantes NO deben arriesgar su vida.



El único error de Mariana fue querer cumplir su sueño de salvar vidas y fue a ella a quien se la arrebataron.#JusticiaParaMariana pic.twitter.com/Rxwt5uz8Bj