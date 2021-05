JusticiaParaKenya: Acusan a sobrino de candidata de golpear a embarazada

TLAXCALA.- Esconderse en el baño le salvó la vida a Kenya Mirelle; con 10 semanas de embarazo fue brutalmente golpeada por su expareja, Dante "M", quien se dice influyente porque tiene un parentesco familiar con Juana Moreno Morales, candidata del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputada local por el Distrito 13 de Tlaxcala.

Con amenaza de aborto

El hombre la dejó con amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado y esguince en el cuello.

"Necesito ayuda de todas las personas para que esto no se quede en un carpetazo más. De verdad no me gustaría que este caso quede sin justicia, pido ayuda a las autoridades correspondientes, al gobernador de Puebla y al gobernador de Tlaxcala", dijo.

Kenya usó las redes sociales para denunciar públicamente la violencia psicológica y física que sufrió en su casa y de manos de quien, en su momento, fue su pareja y con quien quiso formar una familia.

Agresor protegido por familia que incursiona en la política

Ella es de Puebla y él originario de Tlaxcala, supuestamente protegido por su familia que incursiona en la política local.

En un video que posteó en su perfil de Facebook, Mirelle relató que el pasado siete de mayo, Dante "M" llegó a su casa en estado de ebriedad acompañado de unos amigos que, tras unas horas, se retiraron, pero él siguió tomando solo.

Al paso de unas horas, él ingresó a su recámara, cuando ella ya dormía, le empezó a gritar y luego la quiso ahorcar. La golpiza empezó pasadas las 05:00 horas de ese siete de mayo.

"Me tomó de los brazos y me empieza a ahorcar. Yo le dije, ya por favor, mañana hablamos y él me decía ‘no me haces caso, no te importo, nunca me cuidas. Ya por favor, mañana hablamos", narró.

"Después de esto, él se para frente a mí en una posición retadora y yo le digo: ¿Qué, me vas a pegar?, se voltea y me dice ‘tú, tus amigos, tu familia y la gente que puedas llegar a conocer me la pela porque no sabes el poder que yo tengo y lo que te puede pasar", agregó.

Testimonio de violencia

Fue en ese momento, cuando según el testimonio de la mujer, él la jaló hacia el piso, aventó su teléfono celular y le empezó a dar de patadas. "Él como que se voltea, yo salgo corriendo al baño, me encierro en el baño, él intenta entrar, y yo no salía. Me gritaba sal, pero yo no salía; y me dijo ‘pues si no sales yo me voy. Hasta que escuché que él salió de la casa".

Tras la huida del presunto agresor, Kenya salió del baño, se puso un pants, agarró a su perro y salió corriendo de la casa hasta llegar a un cuartel de la Guardia Nacional donde fue auxiliada por elementos de la corporación. Kenya también hizo públicas las fotografías que evidencian las heridas y los golpes que sufrió, también incluyó exámenes médicos que advierten una amenaza de aborto. Indicó que el mismo siete de mayo presentó la denuncia correspondiente en busca de ser beneficiaria de la justicia y de seguridad para ella y su familia.

Pide volver el caso viral

Pidió a los cibernautas hacer viral su caso para que no quede impune. Solicitó apoyo a los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa, de donde ella es originaria; y al de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, donde radica su agresor, en el municipio de Zacatelco.

"De verdad necesito que me ayuden, es la primera vez que me agrede de esta manera, físicamente, antes habían sido empujones, jalones y él decía que lo hacía porque me quería; muchas ofensas, amenazas de muerte a mi bebé, amenazas de que a las personas que yo quiero les va a pasar algo. De verdad estoy alzando la voz con mucho miedo, con mucho miedo".

Sororidad: muestras cibernautas

Apenas Kenya Mirelle hizo pública la golpiza que sufrió, abundaron las expresiones de sororidad y la demanda de justicia por un caso más de violencia contra las mujeres; en específico una mujer que aspiraba a integrar su propia familia. "Mi niña, sé la ilusión y amor con el que quisiste formar tu familia, lamento y siento impotencia de ver esto…mis oraciones para ti y tu bebé para que pronto te restablezcas y se haga justicia", escribió una usuaria de Facebook.

#JusticiaParaKenya

Un "hashtag" más surgió como apoyo a las mujeres víctimas de violencia en su propio hogar; "#JusticiaParaKenya". Mensajes que destacan que no está sola, que hay hombres y mujeres que la respaldan y que están dispuestos a acompañarla cuando ella se sienta en peligro.

"Que coraje e impotencia y que poca madre de ese cab…qué bueno que te animaste a denunciar", escribió otro cibernauta.

Candidata responde

"No puedo responder por su conducta", dice la candidata La candidata del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputada local por el Distrito 13 de Tlaxcala, Juana Moreno Morales, expresó su rechazo a la violencia contra las mujeres, pero argumentó que no puede responder ella por las acciones de Dante M., a quien reconoció como su sobrino.

"En relación con los hechos que se han suscitado y han sido expuestos en redes sociales, y que involucran a alguien de mi familia, publicaciones donde se me ha llegado a etiquetar, me permito hacer un posicionamiento. Que la persona que responde al nombre de Dante 'N', es mi sobrino, pero de quien no puedo responder por su conducta", dijo en un comunicado de prensa.

Arguyó que como mujer condena de manera vehemente cualquier tipo de violencia familiar, en concordancia con su forma de pensar, sentir y actuar, misma que coincide con los postulados del partido RSP.

Por tanto, pidió a las autoridades investigar, deslindar responsabilidades y sancionar la agresión que sufrió la mujer, a quien prefirió no nombrar para evitar su revictimización.

"Por las redes sociales y por notas de medios de comunicación, me he enterado que se señala a Dante "N", como agresor de una mujer, por ello pido se investigue, deslinde responsabilidades y se sancione, conforme a derecho proceda, y que las autoridades competentes que tengan en sus manos el asunto y que lleguen al fondo del mismo. "Y si existe un delito y un responsable del mismo, se aplique la ley sin distinción alguno y con todo el rigor, ya que la violencia de cualquier índole debe ser sancionada con dureza", expresó en el comunicado.

