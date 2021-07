Kínder excluye a niño con Síndrome de Down de la graduación: acusa

Una madre de Torreón, identificada como Val Elizondo en redes sociales, denunció a través de éstas que su hijo con Síndrome de Down fue víctima de discriminación por parte del jardín de niños en el que estudiaba. Esto luego de que al niño, presuntamente, se le excluyera de la ceremonia de fin de curso.

La madre asegura que no fue notificada de la graduación que se haría para los alumnos, aun cuando preguntó directamente a la directora y maestra del plantel. Esta última, asegura que le dijo que solo necesitarían una fotografía del niño con camisa blanca, para después pasar a buscar sus papeles.

Val cuenta que, a pesar de lo que se le dijo decidió darse una vuelta por la escuela el último día del ciclo escolar y encontró que el jardín estaba abierto y que había niños adentro. Entonces descubrió que los niños estaban ahí celebrando su graduación del kínder.

“¡Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento. Le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunte y me dijo: ‘Señora perdón, discúlpeme, se me olvido avisarle, tenía mucho trabajo. Tráigaselo ahorita, el evento empieza a las 10’. ¡Y claro que no lo lleve!”, relata molesta la madre.