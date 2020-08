"La 4T no existe", señaló Víctor Manuel Toledo de la Semarnat

MÉXICO.— En un audio que circula en redes sociales, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, arremetió contra el gobierno de la Cuarta Transformación, ya que dijo: “no tiene como tal un objetivo claro, está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete”.

🔴No idealicen a la 4T

🔴El gobierno está lleno de contradicciones

🔴Hay luchas de poder al interior del gabinete



Ya lo sabíamos, pero ahora lo dijo Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat 😵 pic.twitter.com/2giLmPnmSi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 5, 2020

Comparte lo que ha vivido y observado durante 10 meses

También, comentó que los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del presidente Andrés Manuel López Obrador, no van acorde con los seis ejes trazados por la Semarnat.

"Yo creo que aquí sí convendría, quisiera compartirles con ustedes lo que yo hablé, lo que yo he vivido, lo que yo he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y que éstos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos", precisó.

Además aseguró que los principales conflictos se han dado entre la dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, ya que ellos pretenden llegar a la agroecología; mientras que, la Sader, busca los agronegocios:

"Tratan de imponer digamos toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones".

Víctor Manuel Toledo, titular de la @SEMARNAT_mx, arremitió contra la 4T, tras asegurar que "no existe, es un gobierno lleno de contradicciones". Acusó al presidente @lopezobrador_ , a Alfonso Romo, @Ricar_peralta y @vmva1950 de no cuidar al medio ambiente y "proteger negocios" pic.twitter.com/bwG1KTYD1C — Redes en Acción (@RedesEnAccion2) August 5, 2020

"Alfonso Romo bloquea todo"

Además, agregó que el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ha adquirido poder dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, quién, de acuerdo con Toledo, bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya sea en lo energético o en agroecología.

Tres momentos de conflicto

Víctor Manuel Toledo mencionó tres momentos en los que ha tenido conflictos con los funcionarios; el primero con Víctor Villalobos en el tema del glifosato, con el que tuvo tres reuniones convocadas por Romo, para aprobar la importación del plaguicida en el país.

El segundo momento, sostuvo, fue cuando lo convocaron para aprobar un proyecto de ganadería con Estados Unidos, en el que se pretendía impulsar la compra venta de propiedades en Tabasco para hacer lograr un proyecto lechero con un modelo de agronegocio, por lo que dijo: "El gobierno está en contra del programa Sembrando Vida, como lo han expresado".

El secretario Víctor Manuel Toledo de @SEMARNAT_mx, tronó contra la 4T, dijo que "no existe y es un gobierno lleno de contradicciones". Acusó al presidente @lopezobrador_ a Alfonso Romo, @Ricar_peralta, y secretario @vmva1950 de no apoyar al medio ambiente y "proteger negocios" pic.twitter.com/NiHFgzuPbE — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) August 5, 2020

El punto número tres el caso de la cerveza, la Secretaría de Gobernación que, incluso el subsecretario de gobernación, convocó a una reunión para convencernos a cinco Secretarías de estar a favor de la cervecera, que estuvo presente el vicepresidente de la cervecera, traído por el subsecretario.

En el caso de la minería, el secretario Romo, convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme que fuera más accesible y digamos que fuera que presionáramos menos etcétera", comentó.

AMLO en contra de la Semarnat

Por último, concluyó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está del lado de la Semarnat y con el esfuerzo que está haciendo en materia de Medio Ambiente, por lo que dijo, tendría que plantear un plan B y aprovechar la crisis global que existe en favor del ambiente.

Una fuente del gobierno federal confirmó la autenticidad del audio; sin embargo, se trató de tener la postura de la dependencia, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.